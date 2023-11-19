Ливень и ураган привели к наводнению в провинции Стамбул

Фото: Can Erok/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Обильные осадки и ураганный ветер в турецкой провинции Стамбул привели к наводнению в районе Шиле, пишет газета «Известия». Опубликованы кадры последствий непогоды.

На кадрах видно затопленные улицы. На одном из видео показано, как у набережной в результате сильного ветра накренилось судно.

Из-за высокого уровня воды в младших и средних школах отменены занятия. Ранее губернатор Стамбула Давут Гюль сообщал, что 19 ноября в городе продолжатся осадки, ураганный ветер в северной и северо-западной частях мегаполиса может достигать 110 км/ч.

Из-за непогоды синоптики объявили на выходные в Стамбуле предпоследний, оранжевый уровень угрозы. Граждан призывали быть осторожными из-за риска наводнений и проблем с транспортом. Ураганы прогнозировали во многих районах страны, в том числе в курортной провинции Анталья. 18 ноября авиакомпания Turkish Airlines отменила порядка 40 внутренних и международных авиарейсов в связи со сложными погодными условиями в Стамбуле.

Ранее турецкий телеканал Sözcü сообщил, что из-за шторма у черноморского побережья Турции разломился на две части сухогруз под флагом Панамы, севший на мель у порта Эрегли. По данным СМИ, 13 членов экипажа доставлены на берег, никто не пострадал.