Либо Израиль, либо мы: «Хезболла» ставит Россию перед выбором

Ливанская организация «Хезболла» планирует открыть своё представительство в России. Это обсуждалось во время состоявшегося месяц назад визита членов «партии Аллаха» в Москву, но данная деталь стала известна только сейчас. Подобный шаг, пишет ливанская пресса, необходим из-за безальтернативности той роли, которую играет организация в сирийском конфликте. Впрочем, такое дипломатическое сближение вполне может подпортить отношения РФ с другим ближневосточным игроком — Израилем, который, как и США, считает «Хезболлу» террористической группировкой.

О том, что Россия и представители «Хезболлы» обсуждали открытие представительства в Москве, стало известно из материала ливанского издания «Аль-Ахбар». По его данным, инициатива пока только обсуждается сторонами. В пользу открытия офиса в российской столице издание приводит целый ряд аргументов, которые, с его точки зрения, указывают на значимость отношений с «партией Аллаха» для российской стороны, особенно на сирийской арене, где и Москва, и организация находятся в одном лагере.

Боевики «Хезболлы» долгое время были одной из основных сил, поддерживавших сирийское правительство на боле боя, однако на их выводе из Арабской Республики настаивают как США, так и Израиль. «Аль-Ахбар» отмечает: любой вакуум, который возникнет после возможного ухода иностранных шиитских сил из Сирии, будет заполнен исключительно американцами, а не россиянами или сирийцами. Это невыгодно для Москвы, подчёркивает газета.

Кроме того, российской стороне, по оценкам «Аль-Ахбар», не стоит забывать, что «Хезболла» — самостоятельная сила, нередко имеющая точку зрения, отличную от иранской, и что с ней необходимо выстраивать отдельные контакты. Переговоры с Тегераном — это не альтернатива связям с «партией Аллаха», считает издание. Кроме того, если уж Москва осуждает израильские удары по Сирии на уровне заявлений, то пора показать свою позицию и на деле, укрепив отношения с одним из основных противников еврейского государства, уверены ливанцы.

vk.com/hezbollah313

Неоднозначный визит

Разговоры о переходе отношений между РФ и «Хезболлой» в новое качество стали возможны благодаря совершённому месяц назад её парламентскими представителями визиту в Москву. Глава делегации Мухаммад Раад был принят министром иностранным дел РФ Сергеем Лавровым. Обсуждались Ливан, Сирия и другие болезненные точки ближневосточного региона. Переговоры стали резонансным событием: предыдущая рабочая поездка Раада в Москву была совершена незадолго до начала вооружённого противостояния в Сирии — в октябре 2011 года. Тогда делегация «Хезболлы», для которой эта поездка в Москву была первой, провела переговоры в Госдуме, Министерстве иностранных дел и Духовном управлении мусульман РФ.

Скандал с последней поездкой Раада едва не вызвало то, что визит «партии Аллаха» в российскую столицу произошёл почти синхронно с приездом министра иностранных дел Израиля Габи Ашкенази. Скорее всего, временная накладка стала случайной и не была нацелена на то, чтобы обидеть еврейское государство, рассматривающее Иран и лояльные ему силы так называемой шиитской оси как террористов, однако эффект оказался неприятным. Израильский диписточник заявил местным изданиям, что ведомство Ашкенази будет исходить из того, что совпадение было непреднамеренным и не преследовало цель кого-либо унизить.

Однако не исключено, что открытие официального представительства «Хезболлы» в Москве вызовет уже совершенно другие эмоции у ближневосточного партнёра РФ.

t.me/MID_Russia

Балансируя между противниками

Комментируя NEWS.ru отношения России и «Хезболлы», приглашённый исследователь вашингтонского Института Ближнего Востока (MEI) Антон Мардасов заметил, что на протяжении долгих лет Москва пыталась сохранять хрупкий баланс: с одной стороны, она не признавала приписываемые группировке преступные действия, а российские силы проводили с её членами совместные операции в сирийском театре боевых действий. С другой стороны, российские власти не высказывали особых возражений против израильских авиаударов по проиранским целям в Сирии, считая в то же время своим долгом следить за поставками оружия из Сирии в Ливан и сдерживать действия «Хезболлы» в ряде провинций Арабской Республики.

Очевидно, что нынешнее состояние отношений между Ливаном и Россией требует, чтобы игроки координировали свои позиции, особенно в преддверии президентских выборов в Сирии и на фоне интенсификации пока безосновательных слухов о возврате к сценарию с учреждением сирийского военного совета во главе с генералом Манафом Тласом, который перешёл на сторону оппозиции в 2012 году. Антон Мардасов приглашённый исследователь вашингтонского Института Ближнего Востока (MEI) приглашённый исследователь вашингтонского Института Ближнего Востока (MEI)

Ключевыми проблемами, объединяющими Россию, Иран и «Хезболлу», как считает аналитик, являются политический тупик в Ливане и будущее президента Башара Асада. Сирийскому лидеру удалось устоять, но он не может получить контроль над нефтью и сельскохозяйственными ресурсами на востоке страны и решить проблему экономической самодостаточности. Эти вопросы требуют серьёзных компромиссов, заключает Мардасов.