«Коронный» ход: Асада заподозрили в симуляции болезни

Новость о том, что президент Сирии Башар Асад и его супруга Асма заболели коронавирусом, обросла политическими интерпретациями. Информированные источники Сирийской обсерватории по правам человека (SOHR) заявили, что соответствующее заявление было выдумано президентским дворцом для того, чтобы добиться сочувствия от лояльных групп на фоне подготовки к выборам главы государства. Есть и те, кто считает, что слух о болезни «адресован» российской стороне, от которой Дамаск ждёт усиления гуманитарной помощи.

Данные о том, что заражение коронавирусом первых лиц Арабской Республики — это обман, в разговоре с SOHR привели источники, близкие к механизму принятия государственных решений в Дамаске. По их словам, Асад и его супруга здоровы, в то время как официальное заявление является элементом избирательной кампании президента. Согласно этой версии, сирийский лидер якобы добивается сочувствия от электората в районах, контролируемых правительственными силами, потому что коллапс национальной экономики и разрастание нищеты бьют по позициям Асада даже в среде его абсолютных лоялистов и он якобы может играть только на человеческом сочувствии.

Новость о том, что первые лица сдали положительный тест на COVID-19, распространила канцелярия президента Сирии. Уточнялось, что состояние лидера и его супруги оценивается как стабильное. В сообщении говорилось, что президент будет «выполнять свои обязанности в обычном режиме в период домашнего карантина, который продлится две-три недели». ПЦР-тестирование президентская чета была вынуждена пройти, почувствовав лёгкое недомогание, которое сопровождалось симптомами, напоминавшими заражение COVID-19. Канцелярия также отмечала, что Асад с супругой «приветствуют медицинский персонал, работающий на передовой линии борьбы с коронавирусом, и призывают всех сирийцев в максимально возможной степени соблюдать профилактические меры».

Башар и Асма Асад Bashar Al-Assad/facebook.com

Это объявление почти сразу вызвало дискуссию в исследовательской среде, где появились предположения, что таким образом Асад пытается добиться от России увеличения поставок вакцины против коронавируса. Тем более что пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил о готовности Кремля рассмотреть возможное обращение со стороны президентской четы о помощи в лечении.

Российские специалисты имеют огромный опыт, наработали огромный опыт лечения ковида, и я не сомневаюсь, что если будут такие обращения, то президент Путин, конечно же, весьма оперативно их рассмотрит, — отмечал представитель Кремля. — Но пока мне неизвестно, чтобы кто-то обращался.

Песков добавил, что не располагает информацией, в каких условиях проходит лечение сирийского лидера и его супруги.

Президентские выборы в Сирии должны состояться, согласно действующей конституции страны, в середине этого года. Задолго до их начала западные игроки выразили протест, объявив очередной избирательный цикл попыткой Асада укрепить власть и заявить о решении тех проблем, которые привели к началу гражданского вооружённого конфликта ровно десять лет назад. На Западе выступают за то, чтобы разработать новый Основной закон, который позволит запустить в Арабской Республике президентские выборы на честной и транспарентной основе. Впрочем, подобная инициатива не встречает понимания в России. В Москве полагают, что выборы главы государства и обновление конституции — это два не связанных между собой процесса.

Bashar Al-Assad/facebook.com

Эффективность голосования вызывает сомнение ещё и потому, что некоторые сирийские провинции до сих пор находятся под контролем местных антиправительственных сил, мнение которых также должно быть учтено. Ситуация усложняется углублением экономического кризиса, который, предположительно, влияет и на базу поддержки Асада. Ослабленная войной национальная экономика пережила шок не только из-за западных санкций, усиленных в 2020 году американским «законом Цезаря», но и мер по борьбе с новым коронавирусом, которые ограничили доступ населения к заработку хоть каких-то средств.

В разговоре с NEWS.ru эксперт Российского совета по международным делам Кирилл Семёнов, впрочем, предположил, что слухи о желании президентской четы ввести всех в заблуждение по поводу своего диагноза преувеличены.

Эти версии будут появляться в любом случае. Такова сущность любого авторитарного режима, где происшествия подобного рода с правителями обрастают различными конспирологическими сюжетами. Кирилл Семёнов эксперт Российского совета по международным делам и колумнист Al-Monitor (Вашингтон) эксперт Российского совета по международным делам и колумнист Al-Monitor (Вашингтон)

Исследователь отметил, что видимых политических выгод от симулирования Асадами своей болезни нет.