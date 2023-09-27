Количество жертв пожара на свадьбе в Ираке кратно возросло В Ираке более 450 человек погибли и пострадали при пожаре на свадьбе

Фото: Xinhua/Global Look Press

Число погибших и пострадавших при пожаре на свадьбе в Ираке превысило 450 человек, сообщил Красный Полумесяц в социальной сети Х (ранее Twitter). Инцидент произошел в провинции Найнава.

Число погибших и пострадавших в результате пожара в зале свадебных торжеств в округе Хамдания восточнее Мосула превысило 450 человек, — говорится в сообщении.

В то же время телеканал Al Arabiya сообщает о 120 погибших и более 200 пострадавших в результате пожара.

Ранее телеканал отмечал, что в результате пожара на свадьбе в Ираке погибли 100 человек. Еще более 150 человек получили ранения.

Трагедия произошла во время свадебной церемонии в городе Хамдания. По данным управления гражданской обороны, торжественный зал был оборудован легковоспламеняющимися панелями, что нарушало правила техники безопасности. Также были обнаружены нарушения в системах влажной сигнализации и тушения пожаров, не соответствующих стандартам безопасности.

Премьер-министр Ирака Мухаммед Шиа Ас-Судани поручил министерствам внутренних дел и здравоохранения принять меры по оказанию помощи пострадавшим. Для этой цели ведомство направило дополнительные силы и средства из различных регионов страны, включая Багдад.