Иракский парламент анонсировал на субботу специальное заседание, посвящённое обсуждению требований протестующих жителей страны. Массовые антиправительственные демонстрации в Ираке начались 1 октября и не утихают, а лишь привлекают всё больше сторонников — в том числе, и в основных нефтедобывающих районах. Однако, как отмечают эксперты, пока что на нефтяную конъюнктуру протесты ощутимого влияния не оказали.

За четыре дня иракских волнений и столкновений протестующих с полицией и военными силовики не раз открывали огонь, погибли не менее 20 человек, ранения получили сотни. В стране на неопределённый срок был введён комендантский час. Интернет то и дело отключается, что затрудняет действия противников власти. Однако им удаётся выступать более-менее скоординировано — так, например, на багдадской площади Тахрир 3 октября собралось несколько тысяч человек. Акция завершилась столкновениями, в ходе которых силы правопорядка применили против собравшихся слезоточивый газ. По некоторым данным, в подавлении протестов участвуют иранские спецслужбы, которые были введены в Ирак через погранпереходы.

Требования протестующих, в основном, экономические, связанные с ростом безработицы (почти 8% среди молодёжи, более 17% — среди взрослого населения), распространением коррупции и высокими зарплатами чиновников.

Премьер-министр Ирака Адель Абдель Махди в ходе своего телевизионного выступления пообещал рассмотреть требования протестующих и поручил парламенту одобрить законопроект по обеспечению минимального гарантированного дохода для беднейших слоёв населения. Ожидается, что законодатели обсудят документ как раз на специальном заседании, назначенном на 5 октября. Впрочем, как подчеркнул глава правительства, на принятие законопроекта в любом случае уйдёт значительное время. Такое заявление ещё больше сплотило демонстрантов, и требования отставки правительства зазвучали с новой силой.

Xinhua/Global Look Press

Начавшись в иракской столице, протесты достаточно быстро перекинулись из неё и на другие районы страны, включая нефтедобывающие. Пока что там они не носят столь массового характера, как в Багдаде; серьёзных перебоев в работе нефтяных предприятий не наблюдается, однако ситуация может измениться в любой момент. Так, например, в Басре рабочие уже более года то и дело устраивают манифестации, требуя обеспечить им достойные условия труда и его оплату. Некоторые из них отмечают, что во многих домах отсутствует вода и электричество.

Обычно протесты в таких крупных нефтедобывающих странах как Ирак ведут к росту цен на нефть. Однако, как отметил в разговоре с News.ru ­­­­­­­­­­­­­­­ директор Фонда энергетического развития, эксперт по энергетике Сергей Пикин, в данном случае о каком-то воздействии иракских выступлений на рынок говорить пока ещё рано — напротив, за прошедшую неделю стоимость барреля упала с $60 до $57.

С этим мнением согласен и руководитель энергетического управления Фонда энергетической безопасности Александр Пасечник, который подчёркивает, что сейчас более значимую роль играет восстановление потенциала Саудовской Аравии — после сентябрьских атак на нефтяные заводы королевства.

В данном случае рынок проявляет реакцию, мы видим серьёзную коррекцию стоимости барреля: 3 октября мы видели цифры $56-$57. И это, если брать марку Brent, серьёзно ниже, чем цена до атак в сентябре. Волнения в Ираке, конечно, могут добавить некоторую интригу на рынке, но тренд сейчас иной. Все спекулянты нацелены на затоваривание. Мировая экономика замедляется, ожидания, возлагавшиеся на Китай, другие азиатские страны, США и Европу, не оправдались. Дефицита на рынке нефти нет, мы, наоборот, видим ужесточение конкуренции. Александр Пасечник руководитель энергетического управления Фонда энергетической безопасности

Что касается возможных действий ОПЕК, то, по мнению эксперта, реакция с этой стороны пока преждевременна. Если цена за баррель опустится, например, до $50, то, вероятно, потребуется вмешательство и ужесточение квот, отметил Пасечник. Пока Ирак исключён из системы квот ОПЕК и для восстановления страны по-прежнему заинтересован продавать как можно больше нефти.