Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху продлил полномочия главы разведведомства Моссад Йоси Коэна до июня 2021 года. Об этом говорится в заявлении премьерской канцелярии, где отмечается, что соответствующее решение принято в связи с «проблемами в сфере безопасности». Наблюдатели полагают: кадровая инициатива нацелена не только на сохранение нужной Нетаньяху конфигурации сил в высших эшелонах власти, но и на продолжение диверсионной кампании против Ирана, которую сейчас приписывают еврейскому государству.

Своё кадровое решение аппарат премьера обосновал без каких-либо подробностей.

Учитывая проблемы в сфере безопасности, с которыми сталкивается государство Израиль, премьер-министр Биньямин Нетаньяху попросил продлить срок полномочий главы МОССАД Йоси Коэна, — говорится в заявлении канцелярии главы правительства. — Глава МОССАД ответил согласием на просьбу премьер-министра.

Пролонгация полномочий Коэна встретила скепсис со стороны защитников израильского коалиционного соглашения, которое после затяжного политического кризиса было заключено между партией Нетаньяху «Ликуд» («Консолидация») и соперническим блоком «Кахоль-Лаван» («Сине-белые»). Перестановка на высших должностях не может проводиться без учёта мнения сопредседателя «Кахоль-Лаван» Бени Ганца, который сейчас возглавляет оборонное ведомство страны. Впрочем, сторонники Нетаньяху парируют: решение по главе Моссада нельзя считать кадровой перестановкой — это всего лишь продление срока полномочий уже назначенного ранее чиновника.

Коэн считается человеком из близкого окружения Нетаньяху. Он занял свой пост в 2016 году, сменив Тамира Пардо. Нынешний глава МОССАД имеет довольно большую популярность: он выступал едва ли не главным исполнителем идей премьера в ряде деликатных досье, касающихся других стран, в том числе мусульманских. Так, накануне Коэн посетил Иорданию, чтобы встретиться с королём Абдаллой II на фоне растущих разногласий в связи со статусом территорий Западного берега реки Иордан. Поэтому не удивительно, что Коэна теперь называют в качестве одного из наиболее вероятных претендентов на пост лидера партии «Ликуд». Согласно этой версии, сам Нетаньяху не против, чтобы глава разведслужбы сменил его на этой должности в перспективе.

Однако необходимость сохранения Коэна на посту руководителя МОССАД наблюдатели объясняют и растущей угрозой со стороны Ирана. Для этого есть причины. Недавнюю череду взрывов, которые потрясли стратегически важные объекты Исламской Республики, приписывают именно еврейскому государству. Так, издание The New York Times со ссылкой на один из ближневосточных источников сообщило , что причиной пожара на предназначенном для производства центрифуг объекте в Натанзе была организованная израильтянами диверсия с применением взрывчатки. Газета не уточняет ни должность своего источника, ни то, к какому именно ведомству он принадлежит. Согласно информации The New York Times, некий военнослужащий из иранской военно-политической организации Корпус стражей Исламской революции также подтвердил, что на объекте в Натанзе 2 июля сработало установленное взрывное устройство.

По оценкам британской Times, иранское руководство ожидает в ближайшее время новых диверсий. Совсем не исключено, что за кампанией, ответственность за которую формально несут члены якобы оппозиционной группировки «Гепарды Родины», может стоять не только Израиль, но и целый ряд государств, опасающихся расширения ядерной программы Тегерана. Однако точного подтверждения этому пока нет.

Возможная причастность еврейского государства к взрывам на иранских объектах увеличивает риски потенциальной эскалации между Израилем и Ираном, который, вероятно, будет вынужден ответить на применение силы своим региональным противником. Риск заключается ещё и в том, что любая потенциально возможная асимметричная силовая акция против Израиля может затронуть и других ближневосточных игроков, что расширит географию конфликта и увеличит его ресурсоёмкость.