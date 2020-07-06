Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху продлил полномочия главы разведведомства Моссад Йоси Коэна до июня 2021 года. Об этом говорится в заявлении премьерской канцелярии, где отмечается, что соответствующее решение принято в связи с «проблемами в сфере безопасности». Наблюдатели полагают: кадровая инициатива нацелена не только на сохранение нужной Нетаньяху конфигурации сил в высших эшелонах власти, но и на продолжение диверсионной кампании против Ирана, которую сейчас приписывают еврейскому государству.
Своё кадровое решение аппарат премьера
Учитывая проблемы в сфере безопасности, с которыми сталкивается государство Израиль, премьер-министр Биньямин Нетаньяху попросил продлить срок полномочий главы МОССАД Йоси Коэна, — говорится в заявлении канцелярии главы правительства. — Глава МОССАД ответил согласием на просьбу премьер-министра.
Пролонгация полномочий Коэна встретила скепсис со стороны защитников израильского коалиционного соглашения, которое после затяжного политического кризиса было заключено между партией Нетаньяху «Ликуд» («Консолидация») и соперническим блоком «Кахоль-Лаван» («Сине-белые»). Перестановка на высших должностях не может проводиться без учёта мнения сопредседателя «Кахоль-Лаван» Бени Ганца, который сейчас возглавляет оборонное ведомство страны. Впрочем, сторонники Нетаньяху парируют: решение по главе Моссада нельзя считать кадровой перестановкой — это всего лишь продление срока полномочий уже назначенного ранее чиновника.
Коэн считается человеком из близкого окружения Нетаньяху. Он занял свой пост в 2016 году, сменив Тамира Пардо. Нынешний глава МОССАД имеет довольно большую популярность: он выступал едва ли не главным исполнителем идей премьера в ряде деликатных досье, касающихся других стран, в том числе мусульманских. Так, накануне Коэн посетил Иорданию, чтобы встретиться с королём Абдаллой II на фоне растущих разногласий в связи со статусом территорий Западного берега реки Иордан. Поэтому не удивительно, что Коэна теперь называют в качестве одного из наиболее вероятных претендентов на пост лидера партии «Ликуд». Согласно этой версии, сам Нетаньяху не против, чтобы глава разведслужбы сменил его на этой должности в перспективе.
Однако необходимость сохранения Коэна на посту руководителя МОССАД наблюдатели
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Возможная причастность еврейского государства к взрывам на иранских объектах увеличивает риски потенциальной эскалации между Израилем и Ираном, который, вероятно, будет вынужден ответить на применение силы своим региональным противником. Риск заключается ещё и в том, что любая потенциально возможная асимметричная силовая акция против Израиля может затронуть и других ближневосточных игроков, что расширит географию конфликта и увеличит его ресурсоёмкость.
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