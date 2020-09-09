Йемен возмущён высадкой военных Израиля

От премьер-министра Йемена Майна Абдул-Малика Саида потребовали прояснить ситуацию с высадкой военнослужащих Израиля на острове Сокотра. О соответствующем запросе от местных депутатов сообщили источники NEWS.ru в Палате представителей (законодательном органе страны). По оценкам парламентариев, израильское присутствие не могло не быть одобрено Объединёнными Арабскими Эмиратами (ОАЭ).

С запросом в адрес главы правительства обратились представители партий «Всеобщий народный конгресс» и «Йеменское объединение за реформы» (известна как «Ислах»). Как пояснил источник NEWS.ru, парламентарии потребовали от Майна Абдул-Малика Саида проинформировать Палату представителей о том, что происходит на острове Сокотра, который остаётся неподконтрольным центральному правительству. В законодательном органе уверены: в рамках нормализации отношений с Эмиратами Израиль отправил на остров своих военных советников. Более того, депутатов волнуют данные о том, что власти Абу-Даби хотят сделать из Сокотры свой военный и разведывательный форпост: развитие соответствующей инфраструктуры в этом районе уже якобы ведётся. Эта предполагаемая деятельность не согласована с центральными властями Йемена, обращают внимание парламентарии. Подобная ситуация ставит вопрос о нарушении суверенитета страны.

Юг Йемена находится в руках сепаратистов из Южного переходного совета (ЮПС), покровителем которого выступают Эмираты. А центральное правительство, втянутое параллельно в многолетнюю борьбу с повстанцами-хуситами, имеет тесные связи с Саудовской Аравией. Судьба Сокотры неоднократно становилась предметом беспокойства просаудовского кабмина, что сталкивало лбами Эр-Рияд и Абу-Даби — партнёров по аравийской военной коалиции.

Сокорта Michael Runkel/Global Look Press

Долгое время из ЮПС исходили разнонаправленные сигналы. Ранее сепаратисты официально высказывали готовность примириться с оппонентами и в ноябре прошлого года при участии саудовцев даже заключили сделку с центральным правительством о создании единых властных структур. Но в августе этого года ЮПС распространил заявление, в котором говорилось о приостановке переговоров по поводу мирного соглашения. Среди причин южане называли крах системы государственных услуг в южных районах республики и эскалацию вооружённого конфликта со стороны правительственных сил.

Тема израильского военного присутствия в Йемене появилась не сегодня. Поводом для слухов долгое время служило давно налаженное партнёрство между разведывательными ведомствами еврейского государства и Эмиратов, а также предполагаемая близость повстанцев-хуситов к иранскому Корпусу стражей Исламской революции (КСИР), который израильтяне считают источником всех зол в сфере региональной безопасности. Сообщения об официальной нормализации отношений между Израилем и аравийской монархией под эгидой США только стимулировали динамику этих предположений. Тем более что армейские и разведывательные структуры еврейского государства многократно идентифицировали йеменскую территорию как возможный плацдарм для запуска ракет в сторону своих позиций. Такие предупреждения, например, появились после комбинированной атаки проиранских сил на объекты нефтеперерабатывающей промышленности Саудовской Аравии осенью прошлого года.

Однако до настоящего времени гипотеза об израильском присутствии циркулировала на неофициальном или полуофициальном уровне. Теперь же, по-видимому, она становится частью внутригосударственных дискуссий в Йемене.