Израилю пригрозили жестким ответом на удар по консульству в Дамаске Посол Акбари: Иран ответит на удар F-35 Израиля по консульству в Дамаске

Фото: South Korea Defense Ministry/Keystone Press Agency/Global Look Press

Иран решительно ответит на удар израильских истребителей F-35 по консульству в Дамаске, передает агентство Tasnim заявление посла исламской республики в Сирии Хосейна Акбари. По словам дипломата, по диппредставительству выпустили шесть ракет.

Здание было атаковано самолетами F-35, выпустившими шесть ракет. Я был на своем рабочем месте в посольстве. <...> Действия Израиля повлекут за собой решительный ответ, — уточнил Акбари.

Ранее Корпус стражей исламской революции (КСИР) подтвердил, что при ударе Израиля по консульству Ирана в Дамаске погибли семь военных советников. Согласно обнародованной информации, среди жертв оказались бригадный генерал Мохаммад Реза Захеди и бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими.

Военный корреспондент Юрий Котенок уточнял, что убийство генерала КСИР Захеди станет серьезным ударом для Ирана. Так он отреагировал на сообщение о гибели высокопоставленного военного при ударе ВВС Израиля по Дамаску.

До этого говорилось, что под обстрелом оказалось здание консульства и резиденции посла Ирана. Сам посол и его семья не пострадали, эту информацию подтверждало агентство ISNA. При бомбардировке по опубликованным на тот момент данным погибли шесть человек, однако конкретной информации, кем были жертвы, не уточнялось.