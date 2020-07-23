Израильское руководство поделилось с Россией своими опасениями по поводу появления на территории соседней Сирии иранских средств противовоздушной обороны (ПВО). Власти еврейского государства полагают, что переброска техники в рамках всеобъемлющего соглашения между Тегераном и Дамаском поставит под угрозу авиацию Армии обороны (ЦАХАЛ), которая относительно свободно действует в Арабской Республике против иранских целей. Ситуация бросает новый вызов российско-израильским отношениям.

Об опасениях Израиля сообщает онлайн-журнал Breaking Defense. Подозрения у властей еврейского государства изначально вызвал состоявшийся в июле визит начальника генштаба иранских ВС Мохаммада Багери в Дамаск, где он провёл переговоры с министром обороны САР генералом Али Айюбом. В рамках встречи было подписано всеобъемлющее соглашение между Ираном и Сирией в сфере военной безопасности. На этом фоне Багери сообщил, что его страна окажет помощь САР в усилении её противовоздушной обороны. Уточнения в эти намерения внесло агентство Tasnim, которое рассказало, что ИРИ действительно готова поставить союзникам средства ПВО собственной разработки — ЗРК Khordad-3, которые позволили иранцам в июне 2019 года сбить стратегический беспилотник ВС США, и ЗРС Bavar 373, которые считаются аналогом российской системы С-300.

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Израиль интерпретировал эти сообщения как угрозу своей авиации, которая действует в Сирии с молчаливого согласия РФ против иранских целей. По данным Breaking Defense, обеспокоенность намерениями Тегерана в разговоре с министром обороны РФ Сергеем Шойгу передал его израильский коллега Бени Ганц. Беседа состоялась 17 июля. Согласно этой информации, глава израильского ведомства выразил тревогу в связи не только с военным присутствием Ирана в Сирии, но и ядерной программой ИРИ. В заявлении российского Минобороны отмечалось, что переговоры «подтвердили обоюдный настрой сторон на дальнейшее развитие российско-израильского сотрудничества в военной сфере». Кроме того, Шойгу передал коллеге приглашение посетить международный военно-технический форум «Армия-2020», а также позвал израильтян принять участие в Армейских международных играх 2020 года.

В экспертной среде скептически смотрят на переброску в Сирию новейших иранских ЗРК большой дальности Bavar-373. Военный эксперт Юрий Лямин, к примеру, считает, что подобная техника крайне нужна в самом Иране, где многие районы ещё не прикрыты ЗРК или защищены устаревшими комплексами. Да и сама по себе их переброска в Сирию представляется крайне проблемной задачей.

Аналитик напоминает, что это сложная система, сопоставимая с С-300 и С-400: комплекс состоит из шести самоходных пусковых установок, двух самоходных РЛС и самоходного командного пункта. Соответственно, для отправки ЗРК в Сирию необходимо будет организовать как минимум несколько рейсов Ил-76 или Ан-124 подряд, которые невозможно скрыть от чужих глаз. При этом перебрасываемые элементы комплекса поодиночке дисфункциональны и представляют собой большие мишени для израильской авиации и ракет. Даже в случае отправки ЗРК потребуется время на его развёртывание.

Если что-то из иранской техники всё-таки попадёт на территорию Сирии, это будет означать вызов российско-израильским отношениям. Москва долгое время пыталась выступать в роли гаранта безопасности границ еврейского государства, однако ей так и не удалось справиться с аппетитами иранской военной элиты в САР. Появление средств ПВО Ирана только усилит критику внутри Израиля в адрес российского командования и, вероятно, подорвёт культивируемый Москвой образ миротворца.