Израиль предоставит ООН доказательства непричастности к удару по больнице Израиль предъявит ООН доказательства непричастности к атаке на больницу Аль-Ахли

Фото: Naaman Omar/Keystone Press Agency/Global Look Press

Израиль намерен представить доказательства своей непричастности к нанесению ударов по больнице Аль-Ахли, расположенной в секторе Газа, заявил глава МИД Израиля Эли Коэн. По его словам, которые приводит РИА Новости, их предъявят членам Совета Безопасности ООН в ходе следующего заседания. Коэн подчеркнул, что удар по медучреждению был нанесен движением «Исламский джихад» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена).

У нас есть конкретные доказательства того, что Израиль не атаковал больницу Аль-Ахли. Более того, мы на 100% уверены, что больница пострадала в результате неудачного запуска ракеты группировкой «Исламский джихад», — заявил дипломат.

Глава МИД Израиля заверил, что все мировое сообщество увидит доказательства непричастности армии страны к атаке на больницу. Он подчеркнул, что для Тель-Авива смерть гражданских лиц среди израильтян и палестинцев является трагедией.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ранее заявил, что ответственность за гибель мирных жителей сектора Газа лежит на палестинском движении ХАМАС. По его словам, вооруженные силы страны наносят удары исключительно по законным террористическим целям, в то время как бойцы движения «прячутся за спинами мирных жителей».