Израиль откроет часть предприятий и может возобновить учебный год

https://static.news.ru/photo/52e39298-87d0-11ea-ac61-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

Израильские власти откроют часть предприятий, ранее закрытых из-за пандемии коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19). Кроме того, в стране может возобновиться учебный год.

Ресторанам разрешили предлагать блюда навынос, в дополнение к уже функционирующим службам доставки. На знаменитом иерусалимском рынке Махан-Иегуда протестующие торговцы потребовали разрешения вернуться в свои ларьки. Некоторые начали драться в полицейскими. Об арестах не сообщается, передаёт Reuters. За всё время наблюдений в стране выявили 15 398 больных COVID-19. Погибли 199 граждан.

В мире COVID-19 обнаружили у 2,9 млн человек, свыше 202 тысяч стали жертвами недуга, более 817 тысяч исцелились.

В России, согласно последним данным, зафиксировано 80,9 тысячи случаев. Число выздоровевших пациентов составляет 6,7 тысячи человек, умерли 747. В Москве 42,4 тысячи заболевших, более 3 тысяч выписались, летальных исходов 404.

Ранее NEWS.ru сообщал, что многотысячная акция протеста проходит в Тель-Авиве. Её участники выступают против соглашения о коалиционном правительстве, заключённом премьером Биньямином Нетаньяху и лидером оппозиции Бени Ганцем.