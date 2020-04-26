Израиль откроет часть предприятий и может возобновить учебный год

Израильские власти откроют часть предприятий, ранее закрытых из-за пандемии коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19). Кроме того, в стране может возобновиться учебный год.
Ресторанам разрешили предлагать блюда навынос, в дополнение к уже функционирующим службам доставки. На знаменитом иерусалимском рынке Махан-Иегуда протестующие торговцы потребовали разрешения вернуться в свои ларьки. Некоторые начали драться в полицейскими. Об арестах не сообщается,
В мире COVID-19 обнаружили у 2,9 млн человек, свыше 202 тысяч стали жертвами недуга, более 817 тысяч исцелились.
В России, согласно последним данным, зафиксировано 80,9 тысячи случаев. Число выздоровевших пациентов составляет 6,7 тысячи человек, умерли 747. В Москве 42,4 тысячи заболевших, более 3 тысяч выписались, летальных исходов 404.
Ранее NEWS.ru сообщал, что многотысячная акция протеста проходит в Тель-Авиве. Её участники выступают против соглашения о коалиционном правительстве, заключённом премьером Биньямином Нетаньяху и лидером оппозиции Бени Ганцем.
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