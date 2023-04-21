Израиль отказал россиянам в экстренной репатриации. Что это значит? Израиль заявил об отмене приема евреев из России и Белоруссии по упрощенной схеме

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Израиль отменил экстренную репатриацию для всех евреев из России и Белоруссии, прибывших в страну после 15 апреля. В Министерстве алии и интеграции Израиля заявили, что рассчитывать на ускоренную процедуру получения гражданства отныне могут только репатрианты с Украины. Почему так произошло и станет ли сложнее процесс эмиграции для россиян, разбирался NEWS.ru.

Почему россиян лишили экстренной репатриации

Согласно официальной позиции израильских властей, экстренная репатриация для граждан России и Белоруссии больше не востребована, так как число заявителей из этих стран снизилось.

«Ввиду того, что приток россиян и белорусов с еврейскими корнями довольно сильно сократился, было принято решение, что те, кто хотел репатриироваться, скорее всего, это уже сделали», — пояснили NEWS.ru в адвокатском офисе израильского юриста Алекса Зернопольского.

Впрочем, некоторые эксперты считают, что отмена ускоренного процесса получения гражданства связана с недовольством властей российскими и белорусскими репатриантами, которые уезжают из Израиля сразу после получения новых паспортов. Так, по некоторым данным, более 40% россиян, репатриированных в 2022 году, вскоре вернулись в Россию. Только за последние два месяца, пишет издание The Jerusalem Post, 1800 евреев из РФ, получив израильские паспорта, уехали назад.

Министр по вопросам интеграции Пнино Тамано-Шата возмущен таким поведением. По его словам, «5600 российских бенефициаров Закона о возвращении иммигрировали в Израиль за последние два месяца в рамках операции „Возвращение домой“. Они добирались рейсами, финансируемыми израильским правительством, при приземлении получали конверт с наличными и оплаченное такси до отеля, и все это полностью субсидировано израильским налогоплательщиком». Пнино считает, что «когда треть этих иммигрантов пользуется добротой государства Израиль, а затем уезжает, чтобы продолжить жить в России, — это серьезная проблема».

Фото: shutterstock.com Новые иммигранты стоят в очереди у входа в Управление народонаселения и иммиграции Министерства внутренних дел Израиля

«Мы выделяем бюджеты, чтобы люди приезжали и интегрировались, а они получают паспорта и покидают страну, поэтому давайте вернем стандартную процедуру», — описывает позицию правительства председатель комиссии по вопросам иммиграционного права при палате адвокатов Израиля Алексей Коваленко.

Правда, некоторые россияне по-прежнему могут рассчитывать на особую процедуру получения гражданства в отдельно взятых случаях. Но что это за случаи — пока неясно, определять их будет специальная комиссия.

Почему украинцам еще можно экстренно репатриироваться

Экстренно репатриироваться теперь могут только евреи с территории Украины. В израильском правительстве считают, что им ускоренное получение гражданства по-настоящему необходимо из-за боевых действий на родине.

Также статистика показывает, что украинцы, которые приезжают в Израиль, чаще там остаются жить, а не уезжают в третьи страны вскоре после получения гражданства.

Что давала экстренная репатриация

В связи с массовым приездом евреев из России, Белоруссии и Украины после начала специальной военной операции Израиль открыл центры экстренной репатриации, которые выдавали гражданство (если все необходимые документы были в наличии) всего за несколько дней, а не месяцев. Репатрианты могли получить гражданство прямо в Израиле без предварительной консульской проверки в стране происхождения. То есть гражданин России с еврейскими корнями мог въехать в Израиль как турист, а затем на месте перерегистрироваться в репатрианта.

«Когда мы экстренно репатриировались, всё прошло очень быстро. Мы прилетели, записались на собеседование, всё прошло гладко и нам без всяких заморочек дали паспорта», — рассказывает в беседе с NEWS.ru Михаил из Цфата.

Какую помощь получали экстренные репатрианты

Эмигрирующим россиянам и белорусам начинали помогать прямо в аэропорту, где по прилете их ждали сотрудники Натива (государственной организации, занимающейся репатриацией выходцев из СНГ). Там эмигранту оказывали содействие в оформлении документов, могли выдать сим-карту, предоставить трансфер, медицинский страховой полис и помочь с дальнейшими шагами для ускоренного получения гражданства.

Спустя некоторое время экстренные репатрианты, кроме гражданства, могли получить некоторые льготы вроде социальных выплат от $690 в месяц и деньги на аренду жилья вплоть до года.

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Сколько россиян воспользовались экстренной репатриацией

Согласно агентству «Сохнут», которое помогает с оформлением документов, в общей сложности за 2022 год в Израиль репатриировались 70 тыс. человек — в два раза больше, чем годом ранее. Это самые высокие показатели за последние 20 лет. Гражданами Израиля стали 37 тыс. россиян, 14 тыс. украинцев и 2 тыс. белорусов.

Что изменится с отменой экстренной репатриации

Россияне и белорусы, приехавшие в Израиль до 15 апреля, имеют право завершить процесс репатриации до 15 июня. Иначе они будут проходить процедуру получения гражданства вместе с новоприбывшими. Этот процесс обычно занимает от нескольких месяцев до года.

В адвокатском офисе Зернопольского пояснили, что отныне репатрианты больше не смогут просто собрать все необходимые документы на родине, приехать в Израиль и относительно быстро получить гражданство. Проверку на еврейские корни теперь необходимо будет заранее проходить в Москве, Минске и других столицах бывших союзных республик, где есть израильские консульства.

«Отмена экстренной репатриации произошла внезапно и без предварительного освещения в СМИ. Мой брат с женой из-за этого не смогли приехать и теперь будут ждать полгода или даже больше, пока израильское консульство в Узбекистане выдаст им визы репатриантов», — рассказывает Михаил из Цфата.

Новые репатрианты больше не смогут рассчитывать на бесплатную помощь Центров экстренной репатриации и будут проходить все процедуры получения гражданства через израильское МВД.

Также существенно вырастет число бюрократических процедур и увеличится время для их прохождения. Только на запись в местное отделение МВД может уйти месяц или даже больше. На протяжении всего этого времени необходимо будет находиться в Израиле, иначе МВД может в итоге не выдать гражданство, усомнившись в искреннем намерении репатрианта остаться жить в стране.

Более того, израильские власти ужесточили требования к документам и начали более тщательно проверять их подлинность. Отныне все свидетельства, выданные с 1998 года, должны получить печать апостиль.

Все из-за нового правительства Израиля?

В израильском правительстве начали высказываться против масштабного приезда евреев из СНГ сразу после прихода к власти в ноябре 2022 года самых правых политиков за всю историю еврейского государства. Новые власти высказывались о репатриантах из России с СНГ в целом негативно. Они, в частности, говорят о неплатежеспособности выходцев из СНГ по сравнению с эмигрантами с Запада. Плюс, по их мнению, такое количество вновь прибывших доставило проблемы тем, кто давно живет в Израиле. Так как мощности госаппарата были направлены на экстренную репатриацию, местным евреям приходилось дольше ждать продления действия своих документов.

Сначала израильские власти прекратили выплаты особых пособий на адаптацию для новых репатриантов из СНГ. Затем существенно сократили количество доступных центров экстренной репатриации. А теперь пришел конец и ускоренному процессу получения гражданства.

Фото: shutterstock.com Управление народонаселения и иммиграции Министерства внутренних дел Израиля

В беседе с NEWS.ru Михаил из Цфата рассказывает, что многие репатрианты из СНГ в ответ сейчас ходят на митинги против действующей власти.

«Мы хотим жить в мирном и демократическом государстве, где будут уважать всех нормальных людей независимо от веры и национальности», — говорит собеседник NEWS.ru.