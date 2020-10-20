Израиль оказался уязвим для химических атак

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) остаётся неподготовленной к потенциально возможному нападению с применением химического оружия. Об этом говорится в докладе госконтролёра Матнияху Энгельмана. Его ведомство проводило с июня 2019-го по февраль 2020 года подробный анализ в связи с тем, что в регионе участились случаи использования запрещённых веществ во время боевых действий. В частности, речь идёт о соседствующей с еврейским государством Сирии, которая формально объявила об утилизации химоружия.

Офис государственного контролёра выявил ряд проблем в том, что касается готовности боевых частей к действиям в условиях химической атаки, а также их оснащения. В докладе Энгельмана говорится о том, что у войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБ) нет даже специальной оптики. Кроме того, несмотря на то что в ЦАХАЛ разработали протоколы, требующие от военных подготовки к боевым действиям в условиях химической атаки, многие директивы попросту игнорировались на практике, что трудно представить в вооружённых силах других стран. Это относится даже к тем формированиям, которые развёрнуты по периметру израильских границ.

Госконтроль отмечает, что неспособность батальонов РХБ проводить учения в соответствии с установленными нормами может нанести ущерб их готовности профессионально действовать во время войны и навредить полноценному взаимодействию этих батальонов с наземными войсками, которое потребуется после нападения с применением химического оружия, — гласит исследование Энгельмана.

Xinhua/ZUMA Press/Global Look Press.com/Global Look Press

В ЦАХАЛ в ответ на вышедший доклад заявили, что в целом армейскому командованию было известно о проблемах в этой сфере и что их попытаются решить в ближайшее время.

Армия обороны Израиля благодарит государственного контролёра за проведение тщательной проверки в рамках этой важной темы, — говорится в коммюнике ЦАХАЛ. — Армия обороны изучает выводы исследования и уже приступила к решению проблем — как в штабе, так и на местах.

В офисе Энгельмана отмечают, что угроза химической атаки в отношении израильских сил стала более явной за последнее десятилетие, потому что действующие по соседству формирования сирийской правительственной армии и лояльные им иррегулярные силы неоднократно демонстрировали готовность использовать подобное вооружение против своих противников «на земле». Это в своё время вызвало опасения, что официальный Дамаск вполне способен применить отравляющие вещества и против израильтян.

После того как применение зарина в контролируемой повстанческими формированиями сирийской Гуте в 2013 году повлекло за собой гибель гражданского населения, занимавший на тот момент пост главы Генштаба Израиля Бени Ганц приказал своему тогдашнему заместителю Гади Айзенкоту проверить готовность военных к таким нападениям. В конце 2014-го были выпущены специальные рекомендации, которые касались соответствующих рисков. Впоследствии они были рассмотрены и одобрены Ганцем. Однако, как свидетельствует отчёт Энгельмана, многие пункты, по большому счёту, выполнены на практике не были.

Несмотря на то что в прошлом официальный Дамаск объявил об утилизации своих химических арсеналов под эгидой международного сообщества, в Вашингтоне оценивали эти заявления скептически. Сообщения о точечном применении отравляющих веществ в Сирии появлялись и в последние годы. Так, нападения ВВС ЦАХАЛ на авиабазу Тияс (T4) в провинции Хомс в 2018 году стали ответом на инцидент с предполагаемым использованием запрещённых веществ против повстанческих формирований и мирного населения. Это свидетельствует о том, что угроза локального использования химоружия на сирийском театре боевых действий не исчезла — как минимум в расчётах планирования боевых действий, где заслуживает внимания любая «ненулевая» возможность.