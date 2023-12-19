Из запертого чемодана российского бизнесмена в Дубае украли почти €5 тысяч Российского бизнесмена обокрали в пятизвездочном отеле Marriott в Дубае

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

В пятизвездочном отеле Marriott в Дубае обокрали российского бизнесмена, сообщил РЕН ТВ. Из номера москвича испарились некоторые личные вещи и приличная сумма — €5 тысяч, то есть около 500 тысяч в рублях. Деньги хранились в чемодане, который был закрыт на замок.

Спустя более четырех часов пропавшие деньги так и не были обнаружены. Отмечается, что мужчина прибыл в ОАЭ для подписания ряда контрактов с бизнес-партнерами, в момент ограбления он как раз был на переговорах.

Ранее во Владимире 66-летняя пенсионерка и ее 49-летний друг попытались ограбить банк. Злоумышленники вооружились страйкбольной гранатой и пневматическим пистолетом. Пара распределила между собой роли и явилась в банк на улице Разина, там несостоявшиеся грабители начали угрожать сотрудникам, требуя отдать им деньги. Однако работники не только не испугались пенсионерки и ее друга, но и вызвали Росгвардию. Прибывшие на месте силовики задержали грабителей и передали их полицейским.

Ранее сотрудники полиции задержали жителя Вологды, который напал с ножом на магазин. Там мужчина приобрел зажигалку на украденные деньги, после чего сжег купюры. Испуганная кассир отдала ему чуть больше семи тысяч рублей, а полицию вызвал сотрудник соседнего торгового помещения.