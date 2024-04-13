Истребители ЦАХАЛ нанесли удары сразу по четырем районам Ливана

Фото: Gideon Markowicz/JINI/Global Look press

Истребители Армии обороны Израиля нанесли удары по целям в четырех районах Ливана, сообщила пресс-служба ЦАХАЛ. Там заявили, что пораженные объекты принадлежали группировке «Хезболла». Атакованы были военные объекты и командные пункты, говорится в сообщении.

Некоторое время назад истребители ЦАХАЛ нанесли удары по ряду целей, принадлежащих террористической организации «Хезболла», в четырех различных районах южного Ливана. Были нанесены удары по военным объектам «Хезболлы» в районах Хула и Бейт-Лиф, а также по двум командным центрам в районах Одайсе и Тайбе. Ранее сегодня солдаты ЦАХАЛ открыли огонь, чтобы устранить угрозу в районе Рмейша, — говорится в сообщении.

Пресс-служба Армии обороны Израиля уточнила, что до этого на севере страны прозвучали сирены. Предполагаемой причиной называется проникновение «вражеского самолета» на территорию государства.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что удар военизированной шиитской организации «Хезболла» по Израилю мог быть «разведкой боем». По его мнению, конфликт вряд ли дойдет до полномасштабной войны. При этом он предположил, что группировка не могла атаковать Израиль без ведома Ирана.