https://static.news.ru/photo/37fb3ae2-31d8-11ea-ba40-fa163e074e61_660.jpg Фото: Spc. Khalil Jenkins/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Граждане Ирака не пострадали в результате удара со стороны Ирана по военным базам Соединённых Штатов Америки. Об этом в среду, 8 января, американским журналистам сообщили два источника в иракских службах безопасности.

Ранее в СМИ была обнародована информация о нескольких пострадавших гражданах Ирака во время нападения на базу Айн аль-Асад. В настоящее время представители служб безопасности эти сведения опровергли, передаёт CNN.

Ранее NEWS.ru писал, что глава иранского МИДа Мохаммад Джавад Зариф назвал мерой самообороны удар по военной базе США, но заявил, что Иран не стремится к войне.

Зариф подчеркнул, что Тегеран не ставит целью эскалацию конфликта в регионе. Однако Иран готов защищать себя перед лицом любой агрессии.

Девять ракет были выпущены по базе Айн аль-Асад в Ираке 8 января. Там находятся как американские, так и иракские военные. Корпус стражей Исламской революции взял на себя ответственность за обстрел.