Исполнительницу теракта в Стамбуле приговорили к семи пожизненным срокам

Высший уголовный суд Стамбула вынес приговор гражданке Сирии Ахлям аль-Башир, которая устроила теракт на проспекте Истикляль в ноябре 2022 года, сообщает TRT Haber. Ей назначили семь пожизненных сроков и 1794 года лишения свободы. Обвинение запрашивало для нее срок от 1949 до 3009 лет.

Ахлям аль-Башир признали виновной в нарушении единства и целостности Турции и умышленное убийство шести человек. Приговор был оглашен в 13-м Высшем уголовном суде Стамбула, где судили 36 обвиняемых, десять из которых были арестованы по делу о теракте.

Теракт на пешеходной улице Истикляль в центре Стамбула произошел 13 ноября 2022 года. Взрыв унес жизни шести человек, еще 81 человек пострадал, в том числе трое граждан России.

В МВД Турции заявили, что теракт совершила гражданка Сирии Ахлям аль-Башир. Силовики выяснили, что она прибыла из Кобани и связана с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана. Девушка дала признательные показания, но в РПК отвергли причастность к взрыву.

В октябре 2023 года силы безопасности Турции задержали 90 человек по подозрению в причастности к деятельности Рабочей партии Курдистана (РПК), признанной в республике террористической. Спецоперация «Спящая ячейка» проводилась в 18 провинциях страны.