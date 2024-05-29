«Исламский джихад» показал похищенного в Газе россиянина «Исламский джихад» выложил сообщение похищенного в Газе россиянина Труфанова

Фото: IMAGO/Khaled Daoud apaimages/Global Look Press

Радикальная палестинская организация «Исламский джихад» (движение признано в РФ террористическим, деятельность запрещена) опубликовала видео с россиянином Александром Труфановым, которого удерживают в заложниках в секторе Газа, сообщает Times of Israel. На кадрах мужчина представляется, а затем обещает в ближайшее время рассказать о том, что с ним случилось.

Также, по его словам, он поведает историю других заложников в анклаве. Запись длится порядка 30 секунд. Посольство Израиля в России уже заявило, что целью обнародования таких материалов является оказание психологическое давления на израильтян. Там указали, что Александр был похищен террористами вместе с бабушкой, мамой и невестой. Женщин вернули в Израиль в рамках первой сделки по освобождению заложников. Отец мужчины был убит террористами.

Ранее Reuters информировало, что палестинское движение ХАМАС обратилось к посредникам с требованиями для начала переговоров о полном прекращении огня в секторе Газа. Как подчеркнули в агентстве, Израиль в первую очередь должен вывести войска из региона. Представители движения также хотели проведения «настоящего обмена» военнопленными — одновременное освобождение всех палестинских заключенных из израильских тюрем в обмен на заложников, находящихся в секторе Газа.