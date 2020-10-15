Иранские средства ПВО в Сирии стали вызовом для России

Власти Ирана подтвердили, что развёртывают некоторые средства ПВО в Сирии. Об этом, в частности, сообщил официальный представитель иранских вооружённых сил Абу Фадл Шикараджи, который в то же время отметил, что у Исламской Республики пока что нет возможности предоставить своим союзникам «всё бесплатно». Не исключено, что эти заявления могут преследовать цель устрашить регулярно наносящий удары по Сирии Израиль, однако в любом случае подобные высказывания способны привести к обострению.
Шикараджи
Как
В конце 2018 года Москва завершила поставку сирийскому правительству С-300. Несмотря на то, что тогда США были обеспокоены тем, что этот шаг придаст Ирану решительности, расчёты ЗРС по большому счёту «молчат». Как говорят эксперты, иранское руководство, безусловно, хотело бы расширить возможности своего сдерживания и установить более совершенные средства ПВО большой дальности на территории Арабской Республики. Однако иранцы не могут не просчитывать последствия подобного откровенно эскалационного шага, который будет воспринят граничащим с Сирией Израилем как объявление войны.
Власти еврейского государства на разных уровнях неоднократно давали понять, что полны решимости помешать Ирану установить свои системы в Сирии. Израиль рассматривает Исламскую Республику как региональную угрозу и противостоит всеми способами любому наращиванию иранской военной мощи вблизи своих рубежей. Несмотря на то, что сирийское руководство утверждало о готовности перехватывать нападения Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), практика показывала, что его оборонные возможности были до настоящего времени крайне ограничены.
Существовала гипотеза, согласно которой российское командование препятствует ответным атакам на израильские самолёты, чтобы не доводить обстановку до полномасштабного конфликта и располагать инструментами сдерживания иранских амбиций. Однако интересы россиян и израильтян не всегда находили точку соприкосновения в Сирии. Вполне вероятно, что израильская сторона попытается более детально переговорить с Россией об иранских средствах ПВО в ближайшее время. Их установка в Сирии может перевести конфликт в новое качество.