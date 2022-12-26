Иранку обвинили в поощрении проституции из-за снятого на протестах платка Daily Mail: в Иране девушка получила десять лет тюрьмы из-за снятого во время протестов платка

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Иране 25-летнюю Махсу Пейрави приговорили к десяти годам тюрьмы за «поощрение проституции», пишет Daily Mail. Уточняется, что девушку задержали на акции протеста в Тегеране после того, как она сняла платок.

Пейрави была схвачена силами безопасности 17 октября после того, как она сняла платок и помахала им над головой на бульваре Мирдамад в столице Ирана, — говорится в сообщении.

Другие протестующие также снимали платки в знак протеста. Жест используется как символ борьбы с угнетением женщин в стране.

Приговор вынес Тегеранский революционный суд накануне. Ее признали виновной в «поощрении коррупции и проституции», а также в «собрании и сговоре». Вынесенный приговор является предварительным, его можно обжаловать.

16 сентября в Тегеране отряд полиции нравов, следящий за соблюдением шариатских норм, задержал и до смерти избил в участке 22-летнюю Махсу Амини за то, что она была в «неправильном хиджабе». Девушка приехала в столицу Ирана из Иракского Курдистана и вместо положенного головного убора носила платок.

После убийства девушки в Иране вспыхнули протесты, к которым присоединились почти все слои населения страны. Манифестации продолжались несколько недель, при этом протестные акции возобновляются и по сей день. По данным Iran International, всего с 17 сентября были убиты более 460 протестующих и 60 сотрудников сил безопасности.