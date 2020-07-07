Иран зафиксировал рекордное суточное число смертей заразившихся COVID-19

https://static.news.ru/photo/a256591a-c055-11ea-91ed-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sobhan Farajvan/Global Look Press

Глава департамента по связям с общественностью минздрава Ирана Сима Садат Лари сообщила, что число летальных исходов среди заразившихся COVID-19 выросло за сутки на 200 человек. Это печальный рекорд для страны.

Количество новых случаев заражения коронавирусом в стране составило 2637, общее число инфицированных достигло 245 688, — отметила Лари.

Общее число летальных исходов в стране — 11 931.

5 июля в стране зафиксировали 163 смерти от новой коронавирусной инфекции. На тот момент это число было рекордным, пишет агентство ISNA.

В мире коронавирусом заразились уже более 11,7 млн человек, более 541 тысячи умерли, свыше 6,7 млн выздоровели. Россия занимает четвёртую строчку по количеству заражённых. На первом месте США (более 3 млн заболевших), на втором — Бразилия (1,6 млн), на третьем — Индия (более 721 тыс. заболевших).

Как ранее писал NEWS.ru, за прошедшие сутки коронавирус официально подтверждён у 629 жителей Москвы. На втором месте по суточному приросту заболевших COVID-19 — Ханты-Мансийский автономный округ (283), на третьем — Санкт-Петербург (278).