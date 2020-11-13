Иран вводит новые ограничения из-за СOVID-19

https://static.news.ru/photo/5a306522-2699-11eb-834f-fa163e074e61_660.jpg Фото: AP Photo/Ebrahim Noroozi/ТАСС

C 21 ноября иранские власти вводят в стране новые ограничительные меры из-за ситуации с распространением коронавируса. Действовать они будут до тех пор, пока не закончится пандемия. Об этом сообщил президент Хасан Роухани.

Во время заседания штаба по противодействию распространению коронавируса он подчеркнул, что концентрацию населения в Иране нужно свести к минимуму. Речь идёт не только о собраниях людей, но и об их передвижениях.

Мы находимся в таких условиях, при которых, к сожалению, вынуждены увеличить количество ограничений. С субботы следующей недели, то есть с 21 ноября, начнёт действовать проект, который касается не только одной провинции, а всей страны, — сказал Роухани, которого цитирует Reuters.

Как отметил президент, введение дополнительных ограничений входит в масштабный план по профилактическим мерам, которые будут действовать «до конца коронавируса» в соответствии с особенностями и условиями каждого города.

После заявления президента представитель штаба по противодействию COVID-19 Алиреза Раиси рассказал о плане подробнее и пояснил, что ограничения будут определяться по тому, какая степень заболеваемости присвоена тому или иному месту. Каждому району страны будет присвоена красная, оранжевая или желтая степень. Иранская столица при этом попадает в число «красных» районов.

Что касается «оранжевых» округов и городов, то их, по словам главы штаба, около 150, запретят только определённые виды деятельности. Речь идёт о работе ресторанов и кафе, спортзалов, проведении религиозных мероприятий.

«Жёлтых» округов и городов также более 150. Там ограничат лишь развлекательную, спортивную и религиозную деятельность. Сотрудников в офисах сократят до двух третей. Решение об ослаблении или ужесточении ограничений будет приниматься по состоянию на местах через две недели после ранее введённых мер.

Раиси уточнил, что «красных» районов в стране насчитывается более сотни, запретят значительную часть деятельности. Работать будут только организации, обеспечивающие жизнь граждан. В число мер войдёт и ограничение числа сотрудников в административных органах до трети от общего числа.

Несмотря на то что в Иране в последнее время активно обсуждают введение карантина в Тегеране, власти перестали публиковать данные о количестве заразившихся и умерших.

К этому дню с начала пандемии в Иране число заразившихся достигло 738 322. От коронавируса и его последствий умерли 40 582 жителя страны. Выздоровели 546 642 человека.

Как писал NEWS.ru, Тегеран вводит запрет на передвижения по стране без теста на COVID.