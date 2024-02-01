Иран предложил России «безвиз» для ученых Посольство: Иран предложил России отменить визы для ученых двух стран

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Иран предложил России отменить визы для ученых двух стран, сообщил советник посольства Исламской Республики в РФ Хади Гударзи. По его словам, которые приводит ТАСС, инициатива уже представлена Москве и будет обсуждаться с российскими дипломатами.

Сначала можно запустить «безвиз» для ученых, профессоров, которые являются сотрудниками университетов, чтобы они ездили в Россию и в Иран, — приводит агентство слова Гударзи.

Ранее директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев сообщил, что более 150 тысяч взаимных туристических поездок было совершено в рамках безвизового группового обмена с Ираном и Китаем. По его словам, в настоящий момент с рядом стран Ближнего Востока и Азии прорабатывается введение полностью безвизового режима.

Также стало известно, что в основном в Россию в туристических целях в 2023 году приезжали граждане Китая и Индии. По словам Никиты Кондратьева, тройку замыкают граждане стран Европы. Жители Китая при этом активно пользуются системой оформления электронной визы, добавил он.