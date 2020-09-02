Иран отдаёт России свои порты назло ОАЭ и Израилю

Иран «полностью готов» одобрить присутствие ВМФ России сразу в нескольких своих портах. Об этом деловому порталу Oil Price заявил высокопоставленный источник, близкий к Министерству нефти Исламской Республики. Таким образом он прокомментировал варианты ответа Тегерана на официальную нормализацию отношений между Израилем и Объединёнными Арабскими Эмиратами (ОАЭ). Соответствующие возможности иранская сторона готова предоставить и Китаю, с которым она прорабатывает соглашение о всестороннем сотрудничестве.

Власти Ирана с 9 ноября готовы обеспечить России и Китаю все условия для военного присутствия в портах Чабахар, Бендер-Аббас и Бушер в «соответствии с военным элементом соглашений». Об этом со ссылкой на свои источники, близкие к Министерству нефти Ирана, сообщил бывший трейдер и известный экономист Саймон Уоткинс. В его анализе для Oil Price не уточняется, о каких именно документах идёт речь, однако не исключено, что в случае с КНР подразумевается готовящееся соглашение о всестороннем сотрудничестве между двумя странами сроком на 25 лет, содержание которого пока остаётся секретом. Если говорить о России, то, возможно, имеется в виду обновление заключённого в 2001 году Договора об основах взаимоотношений и принципах сотрудничества между странами.

Накануне официальный представитель иранского МИД Аббас Мусави подчеркнул, что долгосрочные связи с РФ и КНР являются частью иранской политики по сохранению сбалансированных отношений с государствами Евразии.

Иран многие годы проводит политику сохранения дружественных и сбалансированных отношений со всеми силами в Евразии, — отметил дипломат. — Запланированное заключение договора о долгосрочном сотрудничестве с Китаем и Россией, а также продолжение совместной работы с Индией над портом Чабахар подтверждают это.

Мусави обратил внимание на то, что его страна «намерена продолжать подобную политику».

Хасан Рухани и Владимир Путин kremlin.ru

В материале Oil Price особо отмечается, что иностранное присутствие в иранских портах неизбежно будет сопровождаться «развёртыванием китайских и российских средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые будут охватывать все три ключевые области — электронную поддержку, включая раннее предупреждение применения оружия, радиоэлектронную атаку, которая включает в себя системы радиоэлектронного нападения, а также электронную защиту, в том числе от создания помех противником». Не исключено, пишет Уоткинс, что частью этого развёртывания в иранских портах программного и аппаратного обеспечения из КНР и России станет отправка туда С-400 — «для противодействия атакам США или Израиля». Помимо этого, Уоткинс допускает переброску российских комплексов «Красуха», «поскольку они доказали свою эффективность в Сирии».

Предположения о возможном присутствии ВМФ РФ в иранских портах появились не сегодня. Лишний повод дал состоявшийся ещё в прошлом году визит в РФ командующего ВМС Ирана контр-адмирала Хоссейна Ханзади, который сообщил, что его страна подписала с Россией соглашение о военно-морском сотрудничестве и что Москва и Тегеран теперь будут регулярно проводить совместные манёвры в Персидском заливе. Это дало арабским СМИ основание предполагать, что российская сторона получит «в качестве передовых военных баз для боевых кораблей и атомных подводных лодок» порты Бушер и Чабахар.