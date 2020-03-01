Москву пытаются вытеснить из урегулирования конфликта в сирийской провинции Идлиб, которая переживает военный натиск Сирийской арабской армии (САА). Во время разговора с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом его иранский коллега Хасан Рухани предложил провести саммит по Сирии без участия России. По крайней мере, такими сведениями делится турецкая пресса. Не исключено, что два тактических партнёра Кремля — Иран и Турция — попытаются решить проблему вдвоём.

Сообщения о том, что иранская сторона предложила провести сирийский саммит без России, распространили турецкие СМИ со ссылкой на свои источники. По этим данным, встречу обдумывают организовать с участием Турции, Ирана и Сирии. Однако согласно официальным сообщениям из Тегерана, во время телефонной беседы с Эрдоганом Рухани говорил исключительно о трёхстороннем саммите на российско-иранско-турецком уровне. Так, президент Исламской Республики отметил, что страны, которые являются гарантами «астанинского процесса», в последние годы добились больших успехов в борьбе с терроризмом, и эти победы нельзя просто так потерять.

Мы должны сохранить все наши результаты. По поводу ситуации в Идлибе мы полностью готовы найти решение в сфере политики и безопасности, которое будет согласовано тремя странами, — обратил внимание Рухани.

Пока что российская сторона, как становится понятно из заявлений МИД РФ, готовится к обычному трёхстороннему саммиту по сирийскому урегулированию с участием Владимира Путина, Хасана Рухани и Реджепа Тайипа Эрдогана. Он должен состояться в начале этого месяца на иранской площадке. В разговоре с ТАСС пресс-атташе дипмиссии РФ в Иране Андрей Ганенко заявил, что местные власти не сообщали посольству никаких деталей предложения о встрече представителей Тегерана, Дамаска и Анкары по Сирии без участия России.

Поводом говорить о том, что иранцы хотят потеснить Москву в рамках урегулирования в Идлибе, стали заявления шефа иранской дипломатии Мохаммада Джавада Зарифа, который в Twitter — на фоне военного обострения в мятежной провинции — подтвердил готовность своей страны содействовать диалогу между Анкарой и Дамаском. Заявление выглядело тем более странно, что министр назвал Турцию и Сирию «братскими странами».

Интерес Ирана к ситуации в Идлибе очевиден. В конце января британская газета Telegraph опубликовала расшифровку переговоров между членами шиитских формирований «Фатимиюн», которая свидетельствует об их прямом участии в боях за мятежную провинцию на стороне САА.

Идлиб AliHajSuleiman/Global Look Press

Предполагаемая численность этих сил на идлибской территории может достигать 800 человек. В январе этого года со ссылкой на турецкую разведку появлялись сообщения о том, что несколько группировок, поддерживаемых Ираном, были развёрнуты на фронтах в Идлибе и в Алеппо. Их переброску приписывают напрямую иранскому Корпусу стражей Исламской революции (КСИР), который, якобы, как трактуют эксперты, хочет доказать всем сирийским игрокам свою значимость в конфликте.