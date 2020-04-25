Ирак и США проведут в июне переговоры по выводу американских войск

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Власти Ирана решили принять избирательный подход к введению или снятию ограничений, направленных на борьбу с коронавирусом. Страну разделят на зоны в зависимости от степени распространения COVID-19.

Об этом сообщил президент Ирана Хасан Рухани, передаёт РИА Новости. Страну поделят на районы трёх типов — белые, жёлтые и красные. Все мероприятия, связанные с коронавирусом, будут осуществляться в рамках...