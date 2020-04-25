Ирак и США проведут в июне переговоры по выводу американских войск

https://static.news.ru/photo/7502a6a4-87b0-11ea-b14c-fa163e074e61_660.jpgФото: The U.S. Army/flickr.com
Багдад и Вашингтон намерены обсудить в июне график полного вывода американского военного контингента из ближневосточного государства. Об этом рассказал официальный представитель главкома иракской армии генерал Абдель Карим Халаф.
Он отметил, что после вывода войск США сотрудничество между двумя странами в военной сфере продолжится.
Американские специалисты будут задействованы в подготовке иракских военных кадров, — цитирует генерала портал Bagdad Al Yaum.
Ранее NEWS.ru писал, что военные США в начале апреля покидают авиабазу в иракском городе Эль-Хаббания, которая является одним из старейших объектов на территории страны. База будет передана местным властям.