Ирак атаковал военную базу на юге Израиля Иракские шиитские группировки сообщили об атаке на базу Йохантен в Израиле

Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

Шиитские вооруженные группировки из Ирака объявили об ударе по военной базе Йохантен на юге Израиля, говорится в их заявлении в Telegram-канале. Атака была совершена при помощи беспилотников, уточнили они.

В продолжение нашего подхода к сопротивлению оккупации и в поддержку нашего народа в секторе Газа, в ответ на массовые убийства <...> бойцы «Исламского сопротивления Ирака» в воскресенье атаковали беспилотниками южную базу Йохантен на оккупированных территориях, — написали шииты.

Ранее иракская группировка «Катаиб Хезболла», входящая в движение «Исламское сопротивление Ирака», заявила о готовности нанести ответный удар по американским базам на Ближнем Востоке, если Вашингтон предпримет попытку отомстить за гибель трех американских военнослужащих. Как отметил представитель шиитов, у них есть некое оружие дальнего радиуса действия, способное воплотить угрозу в реальность.

До этого стало известно, что США рассматривают возможность проведения тайной операции против Ирана. Вашингтон начал подготавливать соответствующий план после случая с гибелью американских военнослужащих во время нападения на базу США на севере Иордании. Агентство Bloomberg не исключало варианта прямого ответа Белого дома путем нападения на иранских чиновников.