Иордания становится одним из элементов российского видения послевоенного устройства Сирии. На это указывает поддержка, которую Москва выразила иорданской инициативе по восстановлению гражданской инфраструктуры в южных районах Арабской Республики. Заметно и желание начать «реставрацию» торговых связей между двумя соседними странами, однако пока этот процесс связан с некоторыми трудностями.

Арабская пресса продолжает обсуждать визит министра иностранных дел Иордании Аймана ас-Сафади в Москву. В центре внимания российско-иорданских переговоров находилась ситуация в Сирии.

Мы обсуждали иорданские инициативы по реализации на юге Сирии конкретных проектов по восстановлению гражданской инфраструктуры и созданию других условий для возвращения беженцев из Иордании. Мы эти проекты поддерживаем, — заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам встречи.

По его словам, условия возвращения сирийских беженцев прорабатываются российской и иорданской стороной отдельно — в рамках установленного механизма.

Айман ас-Сафади и Сергей Лавров МИД России

В Иордании их немало. Во многом благодаря решениям, которые вырабатываются в рамках созданного несколько лет назад в иорданской столице российско-иорданского оперативного штаба по возвращению сирийских беженцев, удается достигать, пока ещё не очень крупных, но, тем не менее, реальных успехов, — сказал Лавров.

Примечательно, что российско-иорданскому оперативному штабу удаётся привлечь представителей ООН и США — несмотря на их очевидные разногласия с Россией по политическому будущему Сирии.

В последнее время Иордания продемонстрировала желание восстановить экономические отношения с Арабской Республикой, с которой у неё есть общая граница. Сближение зафиксировано как на официальном уровне, так и на уровне бизнес-сообщества. Иорданский дипломатический источник рассказал изданию Al Araby Al Jadeed, что в настоящее время готовится визит высокопоставленной экономической делегации Хашимитского Королевства во главе с министром промышленности, торговли и снабжения Тариком Хамури в Дамаск для согласования механизмов возобновления коммерческих отношений между двумя странами и устранения торговых барьеров.

Сирия имеет для Иордании большое экономическое значение с точки зрения географии. Территория Арабской Республики является единственной транзитной линией для иорданских товаров на пути к Турции, Ливану и, соответственно, европейским странам. По официальным данным, до 2011 года иорданский экспорт в Сирию составлял около $300 млн в год, в то время как импорт — свыше $400 млн. Товарооборот между двумя странами сократился более чем на 70%, а затем полностью прекратился спустя несколько лет после начала гражданской войны в САР.

Глава Ассоциации экспортёров Иордании Омар Абу Вишах обращает внимание на то, что устранение препятствий в торгово-экономическом сотрудничестве между странами принесёт взаимную пользу.

КПП на Иордано-Сирийской границе Mohammad Abu Ghosh/Xinhua/Global Look Press

По-видимому, план восстановления сирийско-иорданских экономических связей вписывается в общее видение России послевоенного устройства Арабской Республики. Растущий комплекс противоречий с тактическим союзником, Турцией, вынуждает Москву искать альтернативу на стороне традиционных соперников Анкары в регионе — аравийских монархий.

Накануне стало известно, что Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ) предложили России инициативу по частичному восстановлению сирийской экономики, страдающей не только от продолжающегося вооружённого конфликта, но и от международных санкций. Так, Эмираты выразили готовность «разморозить» трафик в портах Латакия и Тартус, а также «оживить» пограничный переход Насиб, который находится на границе с Иорданией. Другой частью этой инициативы стало обещание ОАЭ надавить на членов сирийской политической оппозиции, которая участвует в работе Конституционного комитета.