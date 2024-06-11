Хуситы объявили о задержании связанных с США шпионов Al Masirah: хуситы задержали связанных с США и Израилем шпионов в Йемене

Фото: Hani Al-Ansi/dpa/Global Look Press

Правящее на севере Йемена движение «Ансар Алла» задержало шпионов, напрямую связанных с Центральным разведывательным управлением (ЦРУ) США и Израилем, передает телеканал Al Masirah со ссылкой на службу безопасности хуситов. По информации журналистов, шпионская сеть действовала в стране на протяжении десятилетий.

Была раскрыта американо-израильская шпионская сеть, членов которой удалось задержать. Она на протяжении десятилетий осуществляла шпионскую и диверсионную роль в официальных и неофициальных учреждениях в пользу врага, — уточнили представители СМИ.

Шпионы были обеспечены оборудованием для проведения секретных операций в регионе, отметили члены йеменского движения. Агенты предоставляли ЦРУ и Израилю конфиденциальную информацию военного характера и в области безопасности, констатировали хуситы.

Ранее силы безопасности «Ансар Алла» задержали по меньшей мере 15 сотрудников международных организаций. В их числе оказались девять сотрудников ООН, три сотрудника Национального демократического института (NDI) и три сотрудника местной правозащитной группы.

До этого хуситы впервые запустили из Йемена по Эйлату на юге Израиля разработанную ими новую баллистическую ракету «Палестина». Военный представитель движения Яхья Сариа объявил, что удар оказался успешным.