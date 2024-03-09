Хуситы атаковали коммерческое судно и несколько эсминцев ВМС США

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Йеменское мятежное движение хуситов «Ансар Аллах» атаковало коммерческое судно и несколько американских эсминцев в Красном море и Аденском заливе, заявил военный представитель движения Яхья Сариа, передает телеканал Al Masirah. Он подчеркнул, что хуситы продолжат нападения на суда в Красном море до тех пор, пока не прекратятся боевые действия в секторе Газа.

Военно-морские силы Йемена осуществили две качественные военные операции, в ходе которых нанесли удар противокорабельными ракетами по американскому судну Propel Fortune в Аденском заливе, а также атаковали несколько американских эсминцев в Красном море и Аденском заливе с использованием 37 беспилотников, — сказал Сариа.

В феврале йеменское движение заявило о ракетном ударе по американскому танкеру Torm Thor в Аденском заливе. В Пентагоне сообщали, что ракету, выпущенную по танкеру с территории Йемена, уничтожил эсминец USS Mason.

В начале марта стало известно, что сухогруз Rubymar, затонувший в Красном море после атаки хуситов, перевозил более 21 тысячи тонн удобрений, которые могут нанести вред окружающей среде. В Пентагоне уточнили, что в химический состав удобрений входит фосфат и сульфат аммония.