Сборная Марокко не дотянула до финала чемпионата мира по футболу, проиграв со счетом 0:2 Франции, но для всего арабского мира они по-прежнему герои. За триумфальным походом марокканских «Атласских львов» по турнирной сетке следили от песков Западной Сахары до гор Оманского залива. С победами Марокко над сборными Бельгии, Испании и Португалии арабы все сильнее сближались. А тот факт, что сборная сыграла в полуфинале против Франции — действующего чемпиона, а заодно и главного исторического обидчика и колонизатора Ближнего Востока, и вовсе заставил арабов позабыть, что они говорят на разных диалектах, и хором болеть за братьев. Как спорт возродил арабский патриотизм — в материале NEWS.ru.

Чужие ноги милее и быстрее

Сложно переоценить, насколько воодушевляющим оказался чемпионат мира по футболу для арабов в этом году. На Ближнем Востоке вообще очень любят погонять мяч, и мундиали там всегда ждут с нетерпением.

Причем настолько сильно, что порой даже небольшие городки готовятся к спортивному событию так, будто звезды футбола собираются играть прямо у них под окном. Каждый украшает округу как может: кто-то вешает над дорогами декоративные ленточки с флагами, кто-то рисует портреты любимых игроков на домах, а кто-то просто обвешивается символикой любимой команды. Нередко флаги выглядывают из окон домов и машин.

Но до сих пор это почти всегда были флаги не арабских стран. Исторически они в лучшем случае выходили из плей-офф и вскоре вылетали. Поэтому арабские любители футбола из поколения в поколение привыкли болеть за какую-нибудь Бразилию, Италию и Германию (просто потому, что они выигрывают чаще других).

Палестинцы в Старом городе Иерусалима болеют за «марокканских братьев»Палестинцы в Старом городе Иерусалима болеют за «марокканских братьев»

На протяжении последних десятилетий кумирами в регионе всегда были мировые звезды вроде Лионеля Месси и Криштиану Роналду, а не какие-нибудь Абухляли (Закария Абухляль — нападающий сборной Марокко и любимец этого чемпионата).

В преддверии ЧМ-2022 по всему Ближнему Востоку продавцы дукканов (небольших семейных магазинчиков), наученные опытом, закупились флагами европейских и латиноамериканских фаворитов и ждали легкой прибыли.

Но произошло то, чего не ждал никто... Тунис обыграл действующего чемпиона — Францию, Саудовская Аравия обошла Аргентину с тем самым Месси, а сборная Марокко знатно прошлась по Португалии с любимцем женских арабских сердец Роналду.

Арабы как мираж?

На фоне спортивного чуда случилось и политическое — в регион с небывалой силой вернулось межарабское единство.

Казалось бы, у арабов немало общих языковых, культурных, исторических, религиозных и других объединяющих факторов. Но на самом деле единство арабов — давно забытое полумифическое чувство. В лучшем случае оно ассоциируется с панарабской политикой президента Египта Гамаля Абдель Нассера в 1950-х годах, а то и вовсе со средневековыми сказками о мудрых халифах, девственных принцессах и разговаривающих верблюдах.

Дело в том, что во многих арабских странах, а точнее — почти везде, процветает местный национализм. В некотором роде современные арабы даже не считают себя арабами — они йеменцы, ливанцы, алжирцы, берберы, потомки финикийцев, филистимлян, греков с римлянами. В общем, кто угодно, только не арабы.

Доходит до того, что соседи, которые по большому счету составляют один народ, думают о других арабах как о «чужих» и воспринимают их через призму разных стереотипов. Мол, сирийцы — «глупые», саудовцы — «зажравшиеся», а нынешние герои и гордость арабского мира марокканцы — ленивые и якобы только и делают, что употребляют гашиш.

«Распущенные девицы» чемпионов воспитали

Вообще до звездных побед «Атласских львов», как называют сборную Марокко, эта страна считалась одним большим мемом арабского мира. Совсем недавно арабы охотно шутили и издевались над «смешным и странным» марокканским диалектом арабского, в котором намешаны французский, испанский и берберские языки.

А марокканских женщин, которых сейчас воспевают за то, что они воспитали такую сильную сборную, во всем арабском мире называли распущенными девицами, которые используют черную магию, чтобы уводить чужих мужчин.

«Атласские львы» сделали что моглиФото: Naoki Morita/AFLO/Global Look Press«Атласские львы» сделали что могли

Будьте осторожны с марокканскими горничными они опасны для наших женщин, — гласил один из заголовков в саудовской газете.

Наблюдатели спорят, когда именно все эти стереотипы, взаимное недоверие и презрение арабов друг к другу начали отходить на второй план. Возможно, все началось с победы Саудовской Аравии над сборной Аргентины. Арабы со всего мира вдруг захотели приобщиться к этой победе (за своих же болеть интереснее) и снова стали единой уммой (общиной).

Победы арабских команд над мировыми фаворитами заставляли позабыть о надуманных различиях. А победная серия Марокко, дошедшего до полуфинала, будто и вовсе стерла установленные европейскими колонизаторами границы арабского мира.

Все вдруг разом позабыли о различиях и политических противоречиях. Даже йеменские повстанцы хуситы болели за Саудовскую Аравию, которая их бомбит уже на протяжении многих лет! Болельщики из Алжира с трибун размахивали флагами Марокко, хотя их страны и конфликтуют из-за контроля над Западной Сахарой. А страны Персидского залива плечом к плечу поддерживали Катар, который еще недавно находился в кольце экономической блокады соседей.

Панарабизм жив

Ученые часто пишут о том, что идеология панарабизма и арабского национализма мертва. Но чемпионат наглядно показал, что это не совсем так.

То, с каким трепетом весь арабский мир болел за Марокко и за другие арабские страны, подтверждает: людей в регионе по-прежнему связывает сильная культурная близость.

Марокканцы проиграли французам в полуфинале 14 декабря, но остались героямиФото: Zuma/ТАССМарокканцы проиграли французам в полуфинале 14 декабря, но остались героями

А еще почти у каждого араба на трибунах в руках был палестинский флаг. Арабские СМИ полушутя называли Палестину 33-й командой на чемпионате. Поддержку «угнетенным братьям» выражали даже подданные стран Залива, чьи монархи постепенно идут на сближение с Израилем.

Тем временем по соцсетям разошлось видео, ставшее лучшей иллюстрацией «арабской улицы» на мундиале. На нем саудовский болельщик решительно снимает с себя палестинский шарф, который на него пытается надеть прохожий араб.

— Это что? Нет-нет, уберите, — как будто бы с неприязнью восклицает саудовец в шортах и кепке, отказываясь от сувенира.

— Но почему ты не хочешь его надеть? — изумляется собеседник.

— Просто этот шарф слишком маленький, — отвечает гость из Эр-Рияда, радостно доставая из своей сумки огромный палестинский флаг.