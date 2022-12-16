Мяч объединяющий: как ЧМ-2022 снова сделал из арабов один народ Сенсационные успехи арабских команд на чемпионате мира по футболу в Катаре возродили арабский патриотизм

Фото: Pan Yulong/XinHua/Global Look Press

Сборная Марокко не дотянула до финала чемпионата мира по футболу, проиграв со счетом 0:2 Франции, но для всего арабского мира они по-прежнему герои. За триумфальным походом марокканских «Атласских львов» по турнирной сетке следили от песков Западной Сахары до гор Оманского залива. С победами Марокко над сборными Бельгии, Испании и Португалии арабы все сильнее сближались. А тот факт, что сборная сыграла в полуфинале против Франции — действующего чемпиона, а заодно и главного исторического обидчика и колонизатора Ближнего Востока, и вовсе заставил арабов позабыть, что они говорят на разных диалектах, и хором болеть за братьев. Как спорт возродил арабский патриотизм — в материале NEWS.ru.

Чужие ноги милее и быстрее

Сложно переоценить, насколько воодушевляющим оказался чемпионат мира по футболу для арабов в этом году. На Ближнем Востоке вообще очень любят погонять мяч, и мундиали там всегда ждут с нетерпением.

Причем настолько сильно, что порой даже небольшие городки готовятся к спортивному событию так, будто звезды футбола собираются играть прямо у них под окном. Каждый украшает округу как может: кто-то вешает над дорогами декоративные ленточки с флагами, кто-то рисует портреты любимых игроков на домах, а кто-то просто обвешивается символикой любимой команды. Нередко флаги выглядывают из окон домов и машин.

Но до сих пор это почти всегда были флаги не арабских стран. Исторически они в лучшем случае выходили из плей-офф и вскоре вылетали. Поэтому арабские любители футбола из поколения в поколение привыкли болеть за какую-нибудь Бразилию, Италию и Германию (просто потому, что они выигрывают чаще других).

Палестинцы в Старом городе Иерусалима болеют за «марокканских братьев»

На протяжении последних десятилетий кумирами в регионе всегда были мировые звезды вроде Лионеля Месси и Криштиану Роналду, а не какие-нибудь Абухляли (Закария Абухляль — нападающий сборной Марокко и любимец этого чемпионата).

В преддверии ЧМ-2022 по всему Ближнему Востоку продавцы дукканов (небольших семейных магазинчиков), наученные опытом, закупились флагами европейских и латиноамериканских фаворитов и ждали легкой прибыли.

Но произошло то, чего не ждал никто... Тунис обыграл действующего чемпиона — Францию, Саудовская Аравия обошла Аргентину с тем самым Месси, а сборная Марокко знатно прошлась по Португалии с любимцем женских арабских сердец Роналду.

Арабы как мираж?

На фоне спортивного чуда случилось и политическое — в регион с небывалой силой вернулось межарабское единство.

Казалось бы, у арабов немало общих языковых, культурных, исторических, религиозных и других объединяющих факторов. Но на самом деле единство арабов — давно забытое полумифическое чувство. В лучшем случае оно ассоциируется с панарабской политикой президента Египта Гамаля Абдель Нассера в 1950-х годах, а то и вовсе со средневековыми сказками о мудрых халифах, девственных принцессах и разговаривающих верблюдах.

Дело в том, что во многих арабских странах, а точнее — почти везде, процветает местный национализм. В некотором роде современные арабы даже не считают себя арабами — они йеменцы, ливанцы, алжирцы, берберы, потомки финикийцев, филистимлян, греков с римлянами. В общем, кто угодно, только не арабы.

Доходит до того, что соседи, которые по большому счету составляют один народ, думают о других арабах как о «чужих» и воспринимают их через призму разных стереотипов. Мол, сирийцы — «глупые», саудовцы — «зажравшиеся», а нынешние герои и гордость арабского мира марокканцы — ленивые и якобы только и делают, что употребляют гашиш.

«Распущенные девицы» чемпионов воспитали

Вообще до звездных побед «Атласских львов», как называют сборную Марокко, эта страна считалась одним большим мемом арабского мира. Совсем недавно арабы охотно шутили и издевались над «смешным и странным» марокканским диалектом арабского, в котором намешаны французский, испанский и берберские языки.

А марокканских женщин, которых сейчас воспевают за то, что они воспитали такую сильную сборную, во всем арабском мире называли распущенными девицами, которые используют черную магию, чтобы уводить чужих мужчин.

Фото: Naoki Morita/AFLO/Global Look Press «Атласские львы» сделали что могли

Будьте осторожны с марокканскими горничными — они опасны для наших женщин, — гласил один из заголовков в саудовской газете.

Наблюдатели спорят, когда именно все эти стереотипы, взаимное недоверие и презрение арабов друг к другу начали отходить на второй план. Возможно, все началось с победы Саудовской Аравии над сборной Аргентины. Арабы со всего мира вдруг захотели приобщиться к этой победе (за своих же болеть интереснее) и снова стали единой уммой (общиной).

Победы арабских команд над мировыми фаворитами заставляли позабыть о надуманных различиях. А победная серия Марокко, дошедшего до полуфинала, будто и вовсе стерла установленные европейскими колонизаторами границы арабского мира.

Все вдруг разом позабыли о различиях и политических противоречиях. Даже йеменские повстанцы хуситы болели за Саудовскую Аравию, которая их бомбит уже на протяжении многих лет! Болельщики из Алжира с трибун размахивали флагами Марокко, хотя их страны и конфликтуют из-за контроля над Западной Сахарой. А страны Персидского залива плечом к плечу поддерживали Катар, который еще недавно находился в кольце экономической блокады соседей.

Панарабизм жив

Ученые часто пишут о том, что идеология панарабизма и арабского национализма мертва. Но чемпионат наглядно показал, что это не совсем так.

То, с каким трепетом весь арабский мир болел за Марокко и за другие арабские страны, подтверждает: людей в регионе по-прежнему связывает сильная культурная близость.

Фото: Zuma/ТАСС Марокканцы проиграли французам в полуфинале 14 декабря, но остались героями

А еще почти у каждого араба на трибунах в руках был палестинский флаг. Арабские СМИ полушутя называли Палестину 33-й командой на чемпионате. Поддержку «угнетенным братьям» выражали даже подданные стран Залива, чьи монархи постепенно идут на сближение с Израилем.

Тем временем по соцсетям разошлось видео, ставшее лучшей иллюстрацией «арабской улицы» на мундиале. На нем саудовский болельщик решительно снимает с себя палестинский шарф, который на него пытается надеть прохожий араб.

— Это что? Нет-нет, уберите, — как будто бы с неприязнью восклицает саудовец в шортах и кепке, отказываясь от сувенира.

— Но почему ты не хочешь его надеть? — изумляется собеседник.

— Просто этот шарф слишком маленький, — отвечает гость из Эр-Рияда, радостно доставая из своей сумки огромный палестинский флаг.