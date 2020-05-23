Храм Гроба Господня в Иерусалиме открылся после карантина

24 мая, после двух месяцев карантина, в Иерусалиме открылся Храм Гроба Господня, однако пока находиться в нём могут только священнослужители.
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Представители трёх христианских конфессий, хранители Храма Гроба Господня, обратились к верующим с призывом не прикасаться к камням, иконам и другим объектам при посещении храма. Паломников и туристов просят помнить об ответственности за здоровье окружающих людей.
Храм Гроба Господня закрыли на карантин из-за распространения коронавирусной инфекции 25 марта.
Как сообщал NEWS.ru, 19 мая Управление мусульманских святынь объявило об открытии после праздника Ураза-байрам мечети Аль-Акса в Иерусалиме.
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