Храм Гроба Господня в Иерусалиме открылся после карантина

https://static.news.ru/photo/6b2b7c0a-9d9f-11ea-8b82-fa163e074e61_660.jpg Фото: Dominika Zarzycka/Global Look Press

24 мая, после двух месяцев карантина, в Иерусалиме открылся Храм Гроба Господня, однако пока находиться в нём могут только священнослужители.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство туризма Израиля. В ближайшее время ожидается открытие святыни для посещения широкой публики. Согласно строгим санитарным правилам, в храме смогут одновременно находиться не более 50 человек. Все посетители обязаны носить маски и соблюдать принципы социального дистанцирования.

Представители трёх христианских конфессий, хранители Храма Гроба Господня, обратились к верующим с призывом не прикасаться к камням, иконам и другим объектам при посещении храма. Паломников и туристов просят помнить об ответственности за здоровье окружающих людей.

Храм Гроба Господня закрыли на карантин из-за распространения коронавирусной инфекции 25 марта.

Как сообщал NEWS.ru, 19 мая Управление мусульманских святынь объявило об открытии после праздника Ураза-байрам мечети Аль-Акса в Иерусалиме.