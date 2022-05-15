Haaretz выяснила, кто мог застрелить журналистку Al Jazeera Haaretz: журналистку Al Jazeera мог застрелить боец элитного подразделения «Дувдеван» Армии обороны Израиля

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Журналистка катарского телеканала Al Jazeera 51-летняя Ширин Абу Акле могла погибнуть от выстрела, произведённого бойцом элитного подразделения Армии обороны Израиля «Дувдеван», пишет газета Haaretz. Это показали результаты предварительного расследования причин смерти репортёра, проведённого ЦАХАЛ.

Издание отмечает, что 11 мая бойцы израильского спецназа прибыли в лагерь беженцев в Дженине. Там они произвели не менее шести выстрелов по вооружённому исламисту.

Журналисты, среди которых была Абу Акле, находились на небольшом расстоянии позади палестинца, по которому был открыт огонь. Один из спецназовцев стрелял из винтовки с оптическим прицелом через бойницу армейского внедорожника. В ходе стрельбы он мог случайно попасть в Абу Акле.

На допросе он впоследствии заявил, что не видел журналистку.

Ранее стало известно, что Абу Акле получила пулевое ранение в голову. Вместе с ней пострадал ещё один сотрудник телеканала Али аль-Самуди. Оба корреспондента были в специальных жилетах с надписью PRESS. Они снимали репортаж об армейском рейде в лагере для беженцев.

Представители Al Jazeera заявили, что ответственными за гибель корреспондентки и ранение журналиста считают израильское правительство, и призвали наказать виновных в преднамеренном нападении и убийстве Абу Акле.

Спецподразделение «Дувдеван» («Вишня») было создано в 1986 году для борьбы с терроризмом на Западном берегу реки Иордан.