Голос крови: Елизавета II — потомок пророка Мухаммеда? Арабы вспоминают, что хорошего и плохого для них сделала покойная британская королева, и не забывают, что она для них почти святая персона

Фото: Alastair Grant/AP/ТАСС

Королева Великобритании Елизавета II, справа, приветствует шейха Мохамада Бен Рашида аль-Мактума

Как и все мировые СМИ, арабские медиа пестрят заголовками о смерти британской королевы Елизаветы II. Правда, с первого взгляда становится заметно, что в арабском сегменте интернета материалы о смерти «Лиззи» — зачастую не просто новости и сводки, а скорее хвалебные оды и прощальные панегирики о «верном друге арабов». Уже подсчитано, что всего за свою жизнь британская королева общалась с 155 правителями из разных стран Ближнего Востока.

Вместе лошадок кормили

Несмотря на неоднозначное колониальное прошлое Соединенного Королевства, «роялы» — члены королевской семьи, занимают особое место в сердцах многих народов бывших колоний Англии на Ближнем Востоке, некоторые из которых, вроде Кувейта или Бахрейна, находились под британским протекторатом до 1971 года. А многие королевские семьи Персидского залива поддерживали дружественные связи с «заокеанскими сюзеренами» еще задолго до получения независимости.

Хотя в целом арабы недолюбливают британцев за то, что те не дали им основать единое арабское государство после Второй мировой войны, в странах Персидского залива роль Соединенного Королевства в истории Ближнего Востока трактуют положительно. В отличие от остальных арабов, тамошние жители благодарны Британии за помощь в создании национальных государств. Они считают, что это тот редкий случай, когда метрополия, получившая временный мандат на управление другой страной, действительно помогала государству подготовиться к независимости, а не только эксплуатировала местные ресурсы.

Фото: Zuma/ТАСС Елизавета II на Ближнем Востоке

Весь мир потерял великого лидера, который отличался мудростью, опытом и дальновидностью. Королева лично способствовала формированию целых регионов Ближнего Востока, за что мы выражаем ей высочайшую признательность и уважение, — заявил эмир Кувейта Наваф ас-Сабах

Даже в современной истории отношения членов британской королевской семьи и королевских домов монархий Залива выходят далеко за рамки дипломатических встреч и официальных визитов. С 2011 по 2021 год «британские роялы» встретились с королевскими друзьями из Залива по крайней мере 200 раз, то есть примерно раз в две недели на протяжении десяти лет.

Кроме политики, королевского статуса и богатой общей истории, Елизавету II и монархов Залива связывал интерес к лошадям. Британскую королеву можно было часто увидеть в компании эмира Дубая Мохамада аль-Мактума на скачках. Из-за таких близких отношений с «арабскими диктаторами» британские СМИ даже писали, что британская королева «ставит любовь к лошадям выше прав человека».

Любили королеву и в Иордании, где британские монархи помогли правящей там династии Хашимитов закрепиться у власти. Сейчас в стране по случаю кончины Ее Величества даже объявили семидневный траур.

Сегодня мы потеряли Ее Величество королеву Елизавету II — великого и исключительного лидера, лучшего друга Иордании и нашей семьи, — прокомментировал событие король страны Абдалла II ибн Хусейн, который, к слову, служил в Королевском гусарском полку британской армии.

Всего за свою жизнь Елизавета посетила множество арабских стран, в том числе Йемен, Ливию, Судан, Марокко, Тунис и Алжир. Если верить заявлениям местных властей, то везде она оставила хорошее впечатление, так как всегда общалась с арабами на «языке дружбы и добросердечности».

Сыновья 60 собак

Впрочем, не все арабы относятся к Елизавете столь тепло. Для большинства из них британская королева — это все же символ кровавого колониального империализма, «дьявол», которая из-за всех сил пыталась «удержать награбленное и захваченное». Так, подпись бывшей британской королевы стояла на приказе начать военные действия против Египта в 1956 году, когда англичане пытались вернуть контроль над Суэцким каналом. К слову, при упоминании о тех событиях у многих арабов появляется улыбка, когда они вспоминают известную речь бывшего главы Египта Гамаля Абдель Насера, известного своими ораторскими способностями. Навыками заводить публику он однажды как следует воспользовался, чтобы высказать все, что он думает о королевской особе.

Фото: AP/ТАСС Египетский лидер Гамаль Абдель Насер, 1956 год

Посмотрите на их СМИ, они оскорбляют нас. Ну так и мы тогда можем поступать так же. Почему это нашим газетам якобы нельзя оскорблять британскую королеву или премьер-министра? Очень даже можно. Может, вместе напомним им надписи на стенах Порт-Саида (город на северо-востоке страны. — NEWS.ru). Давайте-ка, может, вместе напомним им, что там было написано? Кто такая ваша королева? Самка животного! Какое-нибудь BBC пишет: «Гамаль Абдель Насер — сын собаки». Ну, что я вам скажу... А вы — сыновья 60 собак, вот! — говорил египетский лидер.

Также под патронажем Елизаветы II английские военные устраивали бойни в Южном Йемене в 1960-х, когда местное население потребовало независимости. Одобрение королевы стояло и за относительно недавними «зверствами», вроде военной агрессии Британии против Ирака в 1991-м и 2003-м, Афганистана в 2001-м, а также Ливии в 2011-м.

Недолюбливают королеву и в Иране. Во время ее правления произошел государственный переворот 1953 года, с помощью которого британцы хотели вернуть контроль Англии над добычей нефти в стране. Также Елизавета помогала Ираку в войне против Ирана и защищала британского писателя Салмана Рушди, который написал роман «Сатанинские стихи», оскорбляющий ислам, при том, что иранский аятолла Хомейни проклял писателя и призвал казнить его самого и всех причастных к изданию книги.

Елизавета — потомок пророка Мухаммеда?

В любом случае Елизавета для Ближнего Востока не просто какая-то там королева далекой страны. Мусульмане Англии всегда отмечали, что она всегда поддерживала интеграцию выходцев с Ближнего Востока в общественную и политическую жизнь страны. Отдельным пунктом они выделяют ее уважение к исламу и приверженность к межконфессиональному диалогу.

К слову, по некоторым данным, у Елизаветы есть все права для того, чтобы быть халифом и лидером мусульманской общины. Считается, что она является прямым потомком самого пророка Мухаммеда. Об этом еще в 1986 году говорил британо-американский специалист по генеалогии Гарольд Брукс-Бейкер.

Британскому народу мало известно, что кровь Мухаммеда течет в жилах королевы. Однако все мусульманские религиозные лидеры гордятся этим фактом, — писал Брукс-Бейкер бывшему премьер-министру Англии Маргарет Тэтчер.

В 2018 году марроканское агентство Al-Ousboue проследило родословную бывшей королевы до 43-го колена и выяснило, что предком королевы была принцесса по имена Зайда, которая бежала от берберского вторжения в Севилью в XI веке. Зайда была дочерью халифа аль-Муатамида ибн Аббада — потомка пророка. Она попала ко двору Альфонсо VI, короля королевства Леона и Кастилии, где стала частью его семьи. Ее потомок, Изабель Перес Кастильская в XIV веке перебралась в Англию, где вышла замуж за Эдмунда, герцога Йоркского, сына короля Англии Эдуарда III. Их правнук и далекий прадед Елизаветы Эдуард IV занял английский престол в 1461 году.

Фото: wikimedia.org Эдуард IV, король Англии

Информацию о том, что Елизавета II — потомок пророка, даже подтвердил Али Гомааа — бывший муфтий Египта. Если это правда, то бывшая британская королева — родственница правителя Марокко Мохамада VI, короля Иордании Хуссейна II, не говоря уже об иранском аятолле Али Хаменеи (аятоллой может быть только потомок пророка через Али, мужа дочери Мухаммеда) и бывшем главе ИГ* Абу Бакра аль-Багдади (происхождение которого доподлинно неизвестно, но он называл себя «халифом», а так называться по правилам ИГ имеет право только потомок пророка). В некоторых арабских СМИ к имени Елизаветы добавляют титул «сайиды» или «шерифы», обозначающий ее родство с пророком.

Сами арабы эту информацию трактуют по-разному. Для некоторых это лишь показатель того, что Запад и Восток на самом деле не так далеки друг от друга, как это принято считать. Для других это теория заговора, которой Лондон «хочет возродить Британскую империю при помощи шиитов» (шииты крайне почитают потомков Мухаммеда, а точнее — Али, мужа его дочери).

К слову, считается, что сын Елизаветы Карл III (бывший принц Чарльз), крайне уважительно относится к исламу. Он является покровителем Оксфордского центра исламских исследований, где всегда приветствует аудиторию мусульманским приветствием «ас-саламу алейкум». Возможно, он тоже далеко не только король, а еще и потенциальный «амир аль-муминин» (повелитель правоверных).

* ИГ террористическая организация, деятельность в РФ запрещена.