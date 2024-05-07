Генсек ООН призвал Израиль прекратить эскалацию Гутерреш после заявлений о штурме Рафаха призвал Израиль прекратить эскалацию

Фото: Rizek Abdeljawad/XinHua/Global Look Press

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш обратился к властям Израиля прекратить эскалацию конфликта в секторе Газа, передает РИА Новости. Он также напомнил, что в результате боевых действий уже погибли десятки тысяч человек, не говоря уже о масштабных разрушениях.

Я призываю правительство Израиля прекратить любую эскалацию и принять конструктивное участие в идущих дипломатических переговорах, — сказал он.

Генсек подчеркнул, что 7 октября при нападении ХАМАС погибло более 1100 граждан Израиля, а после начала военной операции в секторе Газа жизни лишились более 34 тысяч палестинцев. Гутерреш обратился к Тель-Авиву с вопросами: «неужели этого недостаточно? Разве мирные граждане пережили недостаточно гибели и разрушений?». В заключение он выразил уверенность, что штурм новой цели Израиля — город Рафах — неизбежно приведет к гуманитарной катастрофе.

Ранее армия Израиля сообщила о начале военной операции на юге сектора Газа в восточной части Рафаха. Утверждается, что пока действия военных носят точечный характер и направлены против террористов. Также известно, что палестинская часть КПП «Рафах» на границе с Египтом оказалась под контролем израильской стороны.