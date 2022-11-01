Джинны футбольных полей: Катар отругали за подготовку к ЧМ-2022 До мундиаля осталось всего три недели, но скандалы вокруг страны — хозяйки предстоящих игр не утихают

Фото: yangyuanyong/XinHua/Global Look Press

Правитель Катара Тамим бин Хамад аль-Тани был вынужден лично вступиться за предстоящий чемпионат мира по футболу, который уже через три недели готовится принять его страна — первая в арабском мире и на Ближнем Востоке, которой выпал такой шанс. Эмир назвал беспрецедентной «кампанию» со стороны Запада и правозащитников против хозяев мундиаля, который пройдет с 20 ноября по 13 декабря. Критика достигла такой остроты, что в СМИ все чаще звучат призывы бойкотировать мероприятие. Доходит и до дипломатических скандалов: в конце октября в катарский МИД был вызван посол Германии в Дохе из-за слов министра внутренних дел республики Нэнси Фезер — та публично заявила, что нарушителям прав человека, «таким как Катар, было бы лучше вообще не давать право на проведение подобных турниров». Чем не угодили катарцы мировому сообществу, разбирался NEWS.ru.

Обидеть Доху может всякий

С тех пор, как нам выпала честь провести чемпионат мира по футболу, Катар подвергся беспрецедентной кампании, с которой не сталкивалась ни одна принимающая страна, — заявил эмир.

По его словам, Катар поначалу прислушивался к критике и даже внимал ей, дабы исправиться, но затем антикатарская кампания «достигла такого уровня жестокости, что многие задумались о ее реальных причинах и мотивах». После выступления на телеканале ARD госпожи Фезер (в ее обязанности входит популяризация спорта в Германии) немецкому послу в Дохе вручили ноту протеста, в которой выражается «разочарование» и «полное неприятие» слов министра. Катарцы сочли их «нарушением дипломатических норм и традиций» и «вмешательством во внутренние дела государства». Удивительно, что после столь громкого скандала глава немецкого МВД все же рискнула отправиться в начале этой недели в Катар с визитом, чтобы на месте оценить обстановку. «Но не стоит ждать, что ей окажут там теплый прием», — признают немецкие СМИ. Ее коллега, уполномоченная правительства ФРГ по правам человека, от греха подальше и вовсе отказалась лететь в составе делегации.

Фото: Toto Marti/Keystone Press Agency/Global Look Press Президент ФИФА Джанни Инфантино обменивается рукопожатием с эмиром Катара шейхом Тамимом бин Хамадом аль-Тани

Между тем в Дохе настаивают, что страна страдает от «несправедливых стереотипов». Десять лет назад крошечное государство на северо-восточном побережье Аравийского полуострова выиграло право организовать одно из лучших мероприятий и продемонстрировать всему миру цивилизацию и наследие региона. Но еще тогда многие призадумались, как одна из самых консервативных мусульманских стран мира собирается принимать в гости огромное количество не самой религиозной публики. Как известно, для болельщиков поездка на чемпионат мира по футболу — это что-то вроде отпуска, когда хочется не только смотреть футбол, но и веселиться, танцевать в клубах, выпивать, знакомиться с новыми друзьями и заводить курортные романы. Не совсем понятно, как именно все это будет реализовано в Катаре, где для большинства местных «ночная жизнь» заключается в том, чтобы встать с рассветом на молитву. И хотя с 2011 года Катар сильно модернизировался во многих сферах, социальные и политические «особенности» никуда не делись.

Со скамейки запасных

Напомним, победа заявки Катара на тайном голосовании исполнительного комитета Международной федерации футбола (ФИФА) стала сенсацией. Внезапно право провести ЧМ-2022 присудили стране не только с исламскими законами, но и очень жарким климатом, из-за чего чемпионат пришлось перенести на зиму, еще и нарушив расписание матчей многочисленных лиг и кубков. При этом в голосовании Катар обогнал даже США, причем на восемь пунктов, что в глазах многих выглядело подозрительно.

Сами поклонники футбола, узнав, что в 2022 году им предстоит ехать в Катар, поначалу не слишком обрадовались. Тогда Катар занимал 113-е место в таблице по уровню мастерства футбольных команд. К тому же это был первый случай, когда право проводить чемпионат получила страна, которая прежде не могла пройти квалификационные отборы для участия в турнире. А еще незадолго до голосования двоих членов совета отстранили за взяточничество — это вызывало подозрения, которые всплывают по сей день.

В 2020 году в США обвинения предъявили сразу нескольким официальным лицам из ФИФА за то, что они якобы получали взятки взамен на продвижение победы Катара. Похожее расследование ведется и во Франции. Информаторы утверждают, что представители комитета голосования получали сумму от $1,5 до 2 млн за «правильный» выбор.

Гипотетически богатый газовыми месторождениями Катар мог бы позволить себе «выкупить» право на проведение чемпионата ради продвижения имиджа страны. По сей день самым популярным туристическим направлением в регионе Персидского залива остаются Объединенные Арабские Эмираты. А проведение чемпионата мира по футболу могло бы сделать Катару неплохую рекламу, улучшить его имидж и привлечь туристов, которые иначе так и ездили бы в роскошный Дубай.

Доха слухи о подкупе, конечно, отрицает, а ФИФА уверяет, что неожиданный для многих выбор Катара в качестве страны — хозяйки чемпионата объясняется тем, что организация просто хочет продвигать футбол в новые регионы.

Фото: (Xinhua)/XinHua/Global Look Press Вид с воздуха на стадион «974». Называние отсылает к международному телефонному коду Катара

Штрафной удар для ЛГБТ

Но сейчас мировое сообщество куда больше волнует не вероятность какого-то там подкупа десять лет назад, а отношение Катара к представителям ЛГБТ и другим сексуальным меньшинствам. В недавно опубликованном докладе американской правозащитной организации Human Rights Watch говорится, что катарская полиция задерживает людей нетрадиционной сексуальной ориентации и издевается над ними. Всего с 2019 по 2022 год правозащитники сумели задокументировать шесть случаев, когда полиция избила задержанных, и еще пять, когда к ним сексуально домогались. Всех их также унижали морально.

Они словесно оскорбляли задержанных и подвергали их физическому насилию, начиная от пощечин и заканчивая пинками и ударами кулаками до крови, — сказано в докладе HRW.

Четыре трансгендерные женщины, один гей и одна бисексуалка рассказали американской организации, что полицейские содержали их в некой подземной тюрьме в столице. Напомним, что половые отношения женщины и мужчины до брака и любовная связь между людьми одного пола в исламе наказуемы. По катарскому законодательству и шариату (исламскому праву) если факт соития смогут достоверно подтвердить несколько человек, то виновникам может грозить лишение свободы на срок до семи лет.

Впрочем, упомянутые Human Rights Watch люди, скорее всего, были задержаны по закону 2002 года. В соответствии с ним власть имеет право арестовать любое лицо на срок до шести месяцев без объяснения причин, если «существуют веские основания полагать, что подсудимый мог совершить преступление», в том числе нарушить общественные и моральные установки Катара.

Human Rights Watch призвала ФИФА надавить на Доху, чтобы та начала реформы. В ответ Катар заявил, что в стране никогда никого не задерживали из-за сексуальной ориентации. Тем временем сама ФИФА уверяет, будто ей все же удалось договориться с катарскими властями, чтобы болельщикам разрешили свободно размахивать ЛГБТ-флагами внутри и вокруг стадионов.

Фото: Nikku/Xinhua/Global Look Press Еще один из восьми катарских стадионов, который примет ЧМ-2022

Также Катар уверяет, что он не собирается менять свой взгляд на ЛГБТ, но обещает особо не придираться к туристам.

Все, о чем мы просим болельщиков, — чтобы они уважали местную культуру. Мы приветствуем всех, пока они не вредят другим людям, — говорит директор оргкомитета чемпионата Насер аль-Хатер.

За чей счет праздник

Еще один скандал связан с рабочими мигрантам, которых катарские работодатели, по данным правозащитников, содержат не в самых лучших условиях. Согласно законодательству страны, до недавних пор Катар вовсе запрещал трудовым мигрантам без разрешения уезжать от работодателя.

Неудивительно, что эта система открывала простор для разного рода ухищрений и махинаций. Так, мигрантам, которые трудились в рабских условиях, не получая денег, предлагали подписать документ о том, что зарплата выдана. Только на таких условиях они могли получить обратно ранее изъятый паспорт.

В отчете Международной организации труда утверждается, что многие из тех, кто своими руками готовил главный спортивный праздник этого года, по сей день находятся в долгах из-за невыплат и сборов со стороны работодателей, которые вымогали у них «комиссию» в обмен на трудоустройство.

По некоторым данным, условия труда были настолько бесчеловечны, что в ходе строительства стадионов были погибшие. Их семьям не только не выплатили компенсацию, но и требуют отдать те самые «комиссионные». Впрочем, официального подтверждения этой информации нет.

Как бы то ни было, по мере приближения мундиаля Катар все активнее заявлял о трудовых реформах и программах помощи трудовым мигрантам. Другое дело, что правозащитники ставят реальные успехи под сомнение.

Фото: yangyuanyong/XinHua/Global Look Press Часы обратного отсчета чемпионата мира по футболу FIFA 2022 в Катаре

Джинны-болельщики

Самих болельщиков может смутить действующий в стране запрет на алкоголь — пить разрешено только в отелях и барах. Впрочем, катарцы не стали портить фанатам праздник и выдали разрешение на продажу алкоголя фан-зонам и стадионам. Для особо буйных гостей даже возвели вытрезвители.

Также посольства рекомендуют гражданам своих стран не ввозить в Катар продукты из свинины и материалы порнографического характера, а женщинам советуют одеваться скромно.

Вообще местные власти допустили, что им придется «проявить некую снисходительность к ослаблению морали» в общественных местах. И все же проявление избыточной нежности на публике местах, а также оскорбление Катара, его правительства или ислама по-прежнему грозят проблемами с законом.

Фото: Nikku/Xinhua/Global Look Press Национальный стадион «Лусаил Айконик» в пригороде Дохи

Зато футбольные болельщики со всего мира, кажется, отринули опасения и принялись активно покупать билеты в Катар. Как сообщает Reuters, спрос на рейсы в Доху на период чемпионата мира вырос в несколько раз. Сами катарцы обещают явить миру чудеса «тысячи и одной ночи», включая ультрасовременные стадионы, способные поглощать арабскую жару и саморазбираться на общественно полезные контейнеры после окончания мундиаля. Талисман этих игр задуман как проводник иноземцев в мир арабской культуры. Это загадочное существо по имени Лаиб (в переводе с арабского — «игрок»). Оно напоминает привидение или доброго джинна с мячом, но на самом деле это летающая куфия — традиционный арабский головной убор. Лаиб очень милый, у него уже есть свои поклонники — и это явно не Нэнси Фезер.