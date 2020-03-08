https://static.news.ru/photo/4eb5effe-6138-11ea-8e60-fa163e074e61_660.jpg Фото: PPI/Keystone Press Agency/Global Look Press

Почти 50 инфицированных коронавирусом пациентов умерли в Иране за прошедшие сутки. Это наибольший показатель жертв с 19 февраля. Об этом заявил официальный представитель Минздрава страны Киануш Джаханпур.

За сутки мы получили сообщения о 49 смертельных случаях, к данному моменту по меньшей мере всего погибли 194 наших соотечественника, — заявил Джаханпур.

По его словам, в стране за последние два дня наблюдается «относительное снижение» числа случаев заражения. Всего за сутки COVID-19 был диагностирован у 743 человек. Общее число больных составило 6566, сообщает РИА Новости.

В настоящий момент в мире наибольшее число погибших от коронавируса после Китая зарегистрировано в Италии — 233 смерти, там заразились 5883 человека.

NEWS.ru писал, что 6 марта в Иране умерла депутат парламента Фатима Рахбар. Она находилась в коме после заражения коронавирусом. В последние часы своей жизни она была подключена к специальному аппарату из-за кислородной недостаточности. Также в стране скончался бывший посол Ирана в Сирии Хосейн Шейхолеслам, ему было 67 лет.