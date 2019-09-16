Президент Турции Реджеп Эрдоган назвал «астанинский формат» (Россия, Иран и Турция) единственно возможной платформой для разрешения сирийского кризиса.
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Встреча в Анкаре является уже пятой по счёту для глав государств — гарантов астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию. Ранее стороны уже встречались в турецкой столице, также саммиты проходили в Сочи и Тегеране.
Владимир Путин по итогам трёхсторонней встречи заявил о недопустимости раздела Сирии на зоны влияния и призвал поскорее запустить работу сирийского конституционного комитета, писал News.ru.