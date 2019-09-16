https://static.news.ru/photo/969084ce-d8a3-11e9-8d40-fa163e074e61_660.jpg Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган Фото: kremlin.ru

Президент Турции Реджеп Эрдоган назвал «астанинский формат» (Россия, Иран и Турция) единственно возможной платформой для разрешения сирийского кризиса.

Как передаёт РИА Новости , Эрдоган рассказал о прогрессе в урегулировании конфликта в Сирии на саммите «астанинской тройки» в Анкаре. Турецкий лидер подчеркнул, что текущий формат уже выработал ряд эффективных методов разрешения ситуации в САР. Однако для полного обеспечения мира и последующей стабильности в Сирии участникам «тройки» необходимо работать ещё больше.

Встреча в Анкаре является уже пятой по счёту для глав государств — гарантов астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию. Ранее стороны уже встречались в турецкой столице, также саммиты проходили в Сочи и Тегеране.

Владимир Путин по итогам трёхсторонней встречи заявил о недопустимости раздела Сирии на зоны влияния и призвал поскорее запустить работу сирийского конституционного комитета, писал News.ru.