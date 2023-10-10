Эрдоган пообещал Путину работать с конфликтом Израиля и Палестины Эрдоган: Турция приложит все усилия для спокойствия на Ближнем Востоке

Фото: Ak Party/Keystone Press Agency/Global Look Press

Турция приложит усилия для обеспечения спокойствия между Израилем и Палестиной, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы Турции. Стороны обсуждали меры по предотвращению роста напряженности в регионе.

Президент Эрдоган <...> заявил, что Турция будет и впредь прилагать все усилия для обеспечения спокойствия в регионе, — говорится в сообщении пресс-службы.

Правительство Израиля 8 октября объявило о переходе в состояние войны. Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху приказал военным очистить государство от террористов и призвал граждан самостоятельно покинуть свои дома на фоне эскалации конфликта. Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что вооруженным силам страны был отдан приказ о полной блокаде сектора Газа.

По словам главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, министры иностранных дел стран Евросоюза выступили против блокады сектора Газа и призвали открыть гуманитарные коридоры. Европейский политик отметил почти единогласную поддержку продолжения сотрудничества с палестинской администрацией и ее финансовой поддержки.