Эрдоган объяснил, как достичь мира в Газе Эрдоган: к миру на Ближнем Востоке приведет решение о двух государствах

Фото: Omar Ashtawy/Keystone Press Agency/Global Look Press

Сектор Газа

К миру на Ближнем Востоке приведет выполнение решения о двух государствах — Израиля и Палестины, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает Anadolu. Он добавил, что ответственность за урегулирование палестино-израильского конфликта лежит на ООН.

Эта ответственность лежит в первую очередь на плечах членов Совета Безопасности ООН. Если мы не хотим, чтобы ООН превратилась в подобие Лиги Наций, мы должны обеспечить это. Как мы всегда говорили, путь к окончательному миру в регионе лежит через решение о двух государствах, — заявил Эрдоган.

Он также считает, что, если ООН хочет восстановить свою репутацию, которая была подорвана «некоторыми беззаконными странами», она должна использовать эту возможность. В частности, он призвал остановить Израиль в секторе Газа.

Остановив Израиль, вы не только обеспечите мир в Газе, но и пресечете израильские нападки на систему ООН, международное право и права человека, — сообщил Эрдоган.

До этого премьер-министр Биньямин Нетаньяху объявил, что Израиль готов прекратить боевые действия в секторе Газа на 42 дня ради освобождения заложников. Однако, по его словам, ЦАХАЛ по истечении этого срока продолжит войну, пока не достигнет всех поставленных целей. В их числе — полное уничтожение палестинского движения ХАМАС.