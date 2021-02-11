Экс-спецпредставитель Госдепа предсказал увеличение сил США в Сирии

https://static.news.ru/photo/45f8e718-6c4f-11eb-9e72-96000091f725_660.jpg Фото: The U.S. Army's/flickr.com

Бывший спецпредставитель Госдепартамента по политическому переходу в Сирии Фред Хоф, комментируя NEWS.ru будущую ближневосточную стратегию Белого дома, заявил, что, вероятно, в ближайшие месяцы администрация Джо Байдена решит сохранить воинский контингент на северо-востоке республики и даже увеличить его.

Бывший дипломат, работавший в эпоху Барака Обамы, заявил, что в Сирии и Ираке боевики «Исламского государства» (ИГ, запрещено в РФ) пытаются вернуть утраченные позиции.

Борьбе США с ИГ в Ираке будет препятствовать рост сопротивления со стороны того же ИГ в Сирии. Возможно, команда Байдена сохранит и даже усилит силы США в Сирии в течение следующих нескольких месяцев, оценивая ситуацию, — предположил бывший дипломат.

Он пояснил, что хозяину Белого дома так или иначе придётся проводить основательную ревизию политики на «сирийском» направлении. Кроме того, Байдену нужно назначить кого-то на пост специального представителя по Сирии, который пока так и остаётся вакантным.

Хоф подчёркивает, что нерешённость политических проблем, вероятно, будет способствовать возвращению «популярности» ИГ среди местного населения.

Накануне вопрос участия США в военных кампаниях за рубежом оказался в повестке визита Байдена в Пентагон. На встрече глава американской администрации заявил, что его страна должна прибегать к использованию силового сценария в других странах только в крайних случаях.

Как писал NEWS.ru, ранее российский посол прокомментировал стратегию США по Сирии.