Египет выразил готовность принять детей из осажденной Израилем больницы

Фото: Abed Rahim Khatib/dpa/Global Look Press

Новорожденные проходят лечение после перевода из больницы «Аль-Шифа» в больницу «Аль-Эмарати» в Рафахе

Египетская сторона полностью готова к тому, чтобы разместить у себя первую группу детей из медицинского комплекса «Аш-Шифа», сообщили ТАСС в пресс-центре на контрольно-пропускном пункте «Рафах». В настоящий момент госпиталь находится в осаде Армии обороны Израиля. Египет рассчитывает, что в ближайшее время дети будут эвакуированы в страну для продолжения лечения.

В пресс-центре уточнили, что на время детей были вынуждены перевести в одну из больниц в секторе Газа недалеко от пограничного перехода. Также известно, что ранее КПП пересекли 14 машин скорой помощи, которые планировали забрать пострадавших, однако все они вернулись в Египет пустыми.

Ранее представитель Министерства здравоохранения сектора Газа Медхат Аббас сообщил, что из больницы «Аш-Шифа» удалось эвакуировать 32 недоношенных младенца. Детей направили в госпитали Египта.

До этого представители Армии обороны Израиля дали один час на эвакуацию персонала из больницы «Аш-Шифа». Пациенты медучреждения и находящиеся там беженцы должны были покинуть помещения из-за риска попасть под обстрел. В ЦАХАЛ считают, что представители ХАМАС дислоцируют свои вооружения и штабы в подземных территориях социальной инфраструктуры анклава.