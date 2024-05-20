Двойник Зеленского затесался в ряды иранского спецназа «Страна.ua»: в поисковой группе борта Раиси найден иранский двойник Зеленского

Фото: president.gov.ua

Двойник президента Украины Владимира Зеленского был замечен среди участников поисковой группы разбившегося вертолета президента Ирана Ибрахима Раиси, передает издание «Страна.ua». По мнению журналистов, запечатленный мужчина «удивительно похож» на украинского лидера.

На снимке виден только профиль иранца. Двойника увидели на фотографии со спецназовцами, которые ведут поиск главы исламской республики, констатировали в издании.

Ранее агентство IRIB подчеркнуло, что спасатели нашли совершивший жесткую посадку вертолет Ибрахима Раиси. Отряды выдвинулись к месту крушения, уточнил глава Иранского общества Красного Полумесяца Пир Хосейн Коливанд.

До этого президент России Владимир Путин принял участие в экстренной встрече с послом Ирана в РФ Каземом Джалали по вопросу крушения вертолета главы республики. Как писали СМИ, встреча состоялась, несмотря на выходной день.

Вертолет, на борту которого находится президент Ибрахим Раиси и глава МИД страны Хосейн Амир Абдулахиян, совершил жесткую посадку у города Верзеган недалеко от ирано-азербайджанской границы. На место чрезвычайного происшествия были направлены спасатели, операция осложняется туманом и рельефной местностью.