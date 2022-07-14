Дроны не требуются? Нужны ли России иранские беспилотники Речь о планах поставок иранских БПЛА в Россию зашла накануне визита Джо Байдена на Ближний Восток и поездки Владимира Путина в Иран

Фото: Zuma\TASS

Секретная подземная база беспилотных летательных аппаратов Ирана

Советник по национальной безопасности США Джейк Салливан заявил, что американцы располагают сведениями о планах Исламской Республики Иран (ИРИ) обучить российских военнослужащих использованию беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) своего производства уже в июле. Но, по словам Салливана, пока не ясно, состоялись ли поставки этих беспилотников.

Наша информация указывает на то, что иранское правительство в ускоренные сроки готовится предоставить России до нескольких сотен БПЛА, включая БПЛА, которые могут нести вооружение, — сказал Салливан журналистам 11 июля.

Министр иностранных дел ИРИ Хосейн-Амир Абдоллахиан, в свою очередь, прокомментировал слова помощника президента США о планах Ирана поставить России беспилотники. Иранский министр сказал, что Тегеран избегает любых шагов, которые могут привести к дальнейшей эскалации на Украине, включая поставки военной техники.

Иранские БПЛА против российско-арабской дружбы

Показательно, что заявление Салливана прозвучало за несколько дней до запланированной поездки президента США Джо Байдена в Израиль и Саудовскую Аравию, в ходе которой хозяин Белого дома планирует обсудить в том числе возможную координацию региональных государств в их противодействии Ирану. Это касается и инициатив по созданию в регионе совместных систем ПРО и ПВО против Тегерана, БПЛА которого наряду с крылатыми и баллистическими ракетами стали серьезной угрозой для его региональных оппонентов.

Поэтому тема поставок иранских дронов в Россию была вброшена как никогда кстати и должна, по задумке США, заставить Саудовскую Аравию и другие государства Ближнего Востока, вновь активизировать обсуждение вопросов взаимодействия между Ираном и Россией в военной сфере. Сейчас речь идет о передаче иранского оружия в Россию, но и тема поставок российских вооружений в качестве ответного жеста обязательна должна всплыть в этом контексте в обсуждениях региональных СМИ и на местных экспертных площадках.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Выставка вооружения, технологий и инноваций «Оборонэкспо»

Таким образом, в настоящий момент это «послание» Салливана представляется скорее целенаправленным информационным вбросом, который должен создать соответствующий фон поездке американского лидера на Ближней Восток. Там бы тот мог постараться начать обсуждение «злонамеренных шагов» России и Ирана в одном «пакете» и подтолкнуть государства БВСА начать дистанцироваться от Москвы, отталкиваясь от темы тесной координации между РФ и ИРИ.

При том что «история» поставок иранских БПЛА в Россию возникла не только накануне визита Джо Байдена на Ближний Восток, но и в преддверии поездки российского президента Владимира Путина в Иран, где в рамках переговоров «астанинской тройки» также пройдет встреча с его иранским коллегой Эбрахимом Раиси. Поэтому распространяемые американцами слухи должны укрепить целевую арабскую аудиторию во мнении о том, что Москва намерена наращивать военные связи с Тегераном в ущерб отношениям с арабским миром.

Собственно именно в этом ключе подобные заявления уже начали подавать, например, некоторые израильские эксперты.

С другой стороны, муссирование подобной информации со стороны противников России также имеет цель. В первую очередь это создание впечатления сложном положении РФ, чья военная операция якобы зашла в тупик из-за отсутствия необходимых современных средств ведения военных действий, которые Москва вынуждена закупать даже у таких отсталых в технологическом плане государств, как Иран. То есть очевидным кажется продолжение этого информационного вброса — что следующим шагом должно стать приобретение баллистических ракет у КНДР. А посыл этой информационной кампании также напрашивается: не стоит арабским государствам иметь дело с Москвой, которая продемонстрировала свою слабость и теперь вряд ли сможет что-то предложить в плане безопасности и передовых военных технологий.

Иранские дроны как продолжение темы арабских добровольцев

Тема поставок иранского оружия для России не впервые поднимается на Западе в рамках информационной антироссийской кампании. Например, в апреле издание Guardian выпустило статью о том, что Россия якобы получает боеприпасы и военную технику от проиранских группировок из Ирака для военных действий на Украине с помощью иранских сетей контрабанды оружия. Естественно, источники этой информации не были раскрыты, как и в случае истории с иранскими БПЛА.

Фото: Иван Родионов/РИА Новости Боевая работа артиллерийских расчетов в ходе специальной военной операции

Тогда номенклатура перечисленных Guardian вооружений выглядела весьма нелепо. Это и абсолютно ненужный России для военной операции на Украине ракетный комплекс Bavar 373 иранского производства, «похожий на российский С-300», как и сами иранские ракетные комплексы напоминают С-300, в свое время поставленные Россией Ирану. А также «источниками» Guardian была отправлена в Россию почему-то бразильская реактивная система залпового огня (РСЗО) «Астрос».

Вероятно, тема иранских БПЛА является более проработанным продолжением запущенного Guardian фейка, которая уже не выглядит так нелепо и действительно может теоретически стать реальностью.

С другой стороны, в этом кейсе о поддержке России различными «деструктивными» силами на Ближнем Востоке с точки зрения США и ряда государств региона уже подавалась тема появления арабских добровольцев в зоне проведения СВО. Показательно, что и с российской стороны этот вопрос обсуждался на самом высоком уровне в ходе обмена мнениями между президентом Путиным и министром обороны Сергеем Шойгу. Это подхватили различные зарубежные СМИ и эксперты, которые, однако, стали несколько опережать события и говорить о различных признаках появления добровольцев в зоне спецоперации на Украине.

В свою очередь их украинские единомышленники шли еще дальше и представляли прибытие таковых свершившимся фактом и «доказательством» критического положения, в котором оказались российские вооруженные силы, якобы испытывающие острый недостаток в людях для продолжения военной операции. С учетом того, что до сих пор никаких свидетельств появления добровольцев из регионов Ближнего Востока и Северной Африки в рядах союзных сил не было опубликовано, несмотря на многочисленные спекуляции и просто слухи, можно предположить, что российской стороной были сделаны выводы о том, что репутационные потери от их появления, в том числе в плане выстраивания отношения с государствами БВСА, превысят практическую военную пользу от этого шага.

Вопрос иранских БПЛА, скорее всего, может рассматриваться в той же плоскости.

Фото: Depo Photos/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Президент России Владимир Путин

Интерес, возможно, все же есть

С другой стороны, тема приобретения Россией иранских БПЛА не появилась на ровном месте. Так, еще в июне в интервью РБК курирующий оборонно-промышленный комплекс вице-премьер Юрий Борисов заявил, что российские военные «с опозданием занялись внедрением беспилотных средств».

Кроме того, Россия уже рассматривала возможность приобретения и совместного производства зарубежных образцов ударных БПЛА, причем также ближневосточного происхождения. Еще в начале 2014 года компания ADCOM Systems из ОАЭ предлагала Министерству обороны России приобрести ударный беспилотный БПЛА Yabhon United 40 Block 5 для проведения испытаний, а затем принять его на вооружение. Однако контракт так и не был заключен, хотя образцы БПЛА прошли соответствующие испытания.

Больше повезло Израилю и его компании IAI на российском рынке БПЛА. Сотрудничество России с IAI началось с 2009 года, когда были куплены первые БПЛА Searcher по контракту о прямых закупках. В 2012 году был заключен контракт о сборке по лицензии израильского дрона, получившего российское название «Форпост».

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Беспилотный летательный аппарат «Форпост-Р»

Поэтому теоретически, конечно, существует вероятность того, что Россия могла заинтересоваться и иранскими беспилотниками. Тегеран проделал большую работу, иранские дроны продемонстрировали достаточно высокую боевую эффективность, например во время их использования хуситами в Йемене, и уже попали на рынки вооружений стран ОДКБ: Таджикистан начал лицензионный выпуск иранских БПЛА.

И тем не менее говорить в нынешних условиях о том, что Россия приблизилась к подобным военным контрактам с Ираном явно преждевременно. Особенно с учетом того, что в целом российско-иранское военно-техническое сотрудничество всегда обрастает слухами. Последними из них также были перспективы передачи Тегерану российских Су-35, произведенных для Египта, которые по-прежнему слухами и остаются.