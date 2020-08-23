16-летнюю дочь Башара Асада заметили на шикарном турецком курорте

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Дочь президента Сирии Башара Асада 16-летняя Зейн устроила себе отдых на дорогих курортах, в то время как на её родине люди стоят в очереди за хлебом. Об этом сообщило турецкое издание Sabah.

Сначала девушка навестила родственников, которые отдыхали в Стамбуле. После этого она в компании друзей отправилась на Эгейские пляжи. По данным газеты, в Бодруме Зейн и её спутники, личности которых доподлинно неизвестны, арендовала шесть автомобилей и роскошную яхту.

Отмечается, что элитная группа сирийских туристов отдыхает инкогнито. Издание не раскрывает источники своей информации.

Зейн — средний ребёнок в семье Башара Асада, она родилась в 2003 году. У неё также есть старший брат Хафез, появившийся на свет в 2001-м, и младший брат Карим 2004 года рождения.

Все трое появились в браке сирийского лидера с Асмой аль-Ахрас из влиятельной в городе Хомс суннитской семьи. Её отец Фавваз Ахрас является известным в стране кардиологом. Асад взял Асму в жёны в 2001 году, его супруга помимо сирийского гражданства, по некоторым данным, также имеет британское.

В 2017 году дети Асада ездили отдыхать в крымский лагерь «Артек».

Ранее NEWS.ru писал, что в Сирии произошёл взрыв на газопроводе в районе Дамаска. Из строя также выведены три энергостанции, технические специалисты работают над восстановлением электроснабжения.