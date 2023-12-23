Десятки человек погибли после ударов Израиля по лагерю беженцев в Газе Al-Jazeera: десятки взрослых и детей погибли при ударах ЦАХАЛ по лагерю Джабалия

Фото: IMAGO/Mohammed Nasser apaimage/Global Look Press

Несколько десятков человек погибли в результате ударов израильской армии по лагерю беженцев Джабалия на севере сектора Газа, сообщил телеканал Al-Jazeera. По его данным, среди жертв атак есть дети.

В результате израильских ракетных и артиллерийских ударов по жилым домам в лагере беженцев Джабалия на севере Газы погибли десятки человек, — говорится в сообщении.

Канал уточнил, что израильские войска вели обстрелы района минувшей ночью. Под огнем ЦАХАЛ спасатели и парамедики не могли добраться до лагеря беженцев для оказания помощи пострадавшим.

Газета The New York Times ранее сообщила, что Израиль регулярно сбрасывает мощные бомбы на южные районы Газы, куда призывает эвакуироваться мирное население. Журналисты насчитали минимум 208 воронок от 900-килограммовых бомб.

Накануне Минздрав Газы сообщил, что в результате ударов израильских войск в анклаве с 7 октября погибли 20 057 человек. Число получивших ранения за указанный период превысило 53 тысячи человек. В ведомстве добавили, что за последние двое суток в Газе жертвами обстрелов ЦАХАЛ стали 390 человек и еще 734 жителя были ранены.

В начале декабря Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по лагерю беженцев «Эль-Магази» в центре сектора Газа. В результате погибли 90 человек, десятки числятся пропавшими без вести.