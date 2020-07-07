Десять человек погибли во время теракта в городе Телль-Абъяд в Сирии

Не менее десяти человек, в том числе двое детей, погибли во время теракта в пограничном городе Телль-Абъяд в Сирии.
Заминированный автомобиль, 7 июля 2020 года, взорвался в зоне безопасности, которая была создана Турцией. Теракт произошёл возле штаба «Джебхат аш-Шамия». Об этом
Пока количество раненных при взрыве неизвестно. Пострадавшие доставлены в больницы.
Группировка «Джебхат аш-Шамия» обвинила «Фейлак аль-Маджд» в совершении теракта.Отмечается, что между группировками были стычки с применением гранатомётов.
До этого, 16 февраля 2020 года, в городе Телль-Абъяд произошёл ещё один теракт. Тогда погибли шесть человек. Взрыв произошёл у здания муниципалитета, где расположен штаб сирийской оппозиции.
По данным радиостанции Sham FM, группировки постоянно воюют, при этом страдает мирное население.
До октября 2019 года город Телль-Абъяд был занят курдами, затем в ходе операции «Источник мира» город заняли протурецкие группировки.
Как писал NEWS.ru ранее, курды заявили, что лидеры ИГ (запрещена в РФ) прячутся в контролируемой Турцией части Сирии.
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