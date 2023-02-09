Число погибших при землетрясении в Турции превысило 12 тысяч человек

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Количество погибших в результате землетрясения в Турции выросло до 12 тысяч 391 человека. Об этом сообщает агентство Anadolu со ссылкой на Управление по чрезвычайным ситуациям (AFAD). Также СМИ узнали о росте числа пострадавших.

По информации газеты Hurriyet, число пострадавших достигло 63 тысяч человек.

Ранее сообщалось о 9057 жертвах и почти 53 тысячах раненых.

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции утром 6 февраля. Как отметил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, оно стало самым сильным с 1939 года. В тот же день произошло еще одно землетрясение с аналогичной магнитудой. В Турции объявили семидневный общенациональный траур. В десяти провинциях, которых затронуло землетрясение, ввели чрезвычайное положение на три месяца.

В Минздраве Сирии в свою очередь сообщили о 1,2 тысячи погибших и более 2 тысяч пострадавших в результате землетрясения.

Ранее директор Института земной коры Сибирского отделения РАН, член-корреспондент РАН Дмитрий Гладкочуб заявил, что землетрясение в Турции можно отнести к аномалиям, так как первые подземные толчки были сопоставимы со вторым землетрясением. Он пояснил, что обычно афтершоки бывают слабее первого толчка.