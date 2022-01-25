Цена уступок: Байден потерял часть переговорщиков с Тегераном

Переговоры с Тегераном о восстановлении ядерной сделки раскололи команду американских дипломатов. Делегацию, которая косвенно участвует в консультациях в Вене между «пятёркой» посредников (Россия, Китай, Франция, ФРГ и Британия) и Ираном, покинули несколько человек. Причиной, по неофициальным данным, стала излишняя мягкость к Исламской Республике со стороны администрации Джо Байдена. Это устраивает далеко не всех в Госдепе.

О том, что внутри американской делегации назрел серьёзный раскол, рассказали источники Wall Street Journal. Согласно этим данным, команду переговорщиков покинули несколько человек, в том числе заместитель специального представители по Ирану Ричард Нефью. Дипломат, как сообщается, в то же время отказался от своей должности, хотя сохранил позиции в Госдепартаменте. Его участие в венских переговорах вызывало острое недовольство в Тегеране. Именно Нефью сыграл ключевую роль в разработке санкций, введённых против Ирана в 2006–2013 годах. Кроме того, он являлся старшим членом делегации, которая вела переговоры по ядерной сделке 2015 года — Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД).

Официально Госдепартамент говорит об обычных кадровых перестановках в команде, которую возглавляет спецпредставитель дипведомства по иранскому досье Роберт Малли. Однако, по словам собеседников Wall Street Journal, дипломаты отказались от работы на этом направлении в знак протеста против непропорционально мягкого подхода Белого дома. Их неприятно удивило нежелание администрации Байдена ужесточать санкции в отношении Исламской Республики и равнодушие к тому, что иранские официальные лица пытаются тянуть время. Другой источник напряжённости — это вопрос о том, следует ли взыскать с Тегерана за отказ сотрудничать с МАГАТАЭ в прошлом году и допустить наблюдателей на ряд объектов.

Тест на единство

Когда в начале минувшего года госсекретарь США Энтони Блинкен начал формировать команду переговорщиков по Ирану, среди его условий, по словам источников, была необходимость привлечь в делегацию людей, которые отражают не только умеренный, но и жёсткий подход к проблеме, чтобы участники группы отражали весь спектр взглядов на политику Исламской Республики. Это дало экспертам повод считать, что американское дипломатическое ведомство хочет избежать группового мышления при разработке своей иранской стратегии. Впрочем, нельзя не отметить, что кураторство на этом направлении было делегировано Малли — дипломату, который имел репутацию противника конфронтационного сценария.

Госсекретарь США Энтони Блинкен Florian Gaertner/photothek.de via Global Look Press

Разногласия между членами переговорной команды начались с лета, когда на смену администрации президента-реформиста Хасана Рухани пришёл кабмин Эбрахима Раиси. Новый глава исполнительной власти считается представителем жёсткой линии. На этом фоне наиболее острые симптомы поляризации появились в декабре , когда в Вену прибыли члены делегации Исламской Республики в обновлённом составе. Они фактически отказались от того комплекса уступок, которые предлагали «пятёрке» посредников и американцам предшественники. Внутри Госдепартамента зазвучали призывы полностью отказаться от ведения переговоров с иранскими властями по поводу восстановления СВПД.

Прямые переговоры

Нынешние разногласия выглядят особенно опасно в свете того, что, как считают западные официальные лица, «спасти» ядерную сделку образца 2015 года можно только в течение нескольких недель, потому что позже Тегеран, вероятно, получит возможность быстрого производства ядерного топлива. А это в перспективе гарантирует ему получение оружия массового уничтожения. Сами иранцы с такой постановкой вопроса не согласны. Форсирование темпов обогащения они считают закономерным ответом на разрыв СВПД американским руководством в эпоху Дональда Трампа и неготовность нынешней команды в Белом доме отменить все санкции, введённые против Исламской Республики в последние несколько лет.

То, что ситуация вынудила Вашингтон пойти на значительные уступки Тегерану, свидетельствует готовность последнего приступить к прямым переговорам с американцами. Такую идею выразил министр иностранных дел Исламской Республики Хосейн Амир Абдоллахиян.

Если в ходе переговорного процесса мы дойдём до того, что для достижения хорошего соглашения с твёрдыми гарантиями потребуется определённый уровень переговоров с США, мы не будем игнорировать это в нашем рабочем графике, — пояснил глава дипломатического ведомства.

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян Михаил Джапаридзе/РИА Новости

До настоящего времени косвенные консультации между США и Ираном проходили при посредничестве, которое оказывали политический директор внешнеполитической службы Евросоюза Энрике Мора или представители других стран, вовлечённых в венские переговоры. Изменение параметров диалога будет свидетельствовать о приближении сделки. Однако её содержание, по-видимому, устроит далеко не всех: это касается как ближневосточных столиц, так и различных представителей американского дипкорпуса.