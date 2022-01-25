Цена уступок: Байден потерял часть переговорщиков с Тегераном

Переговоры с Тегераном о восстановлении ядерной сделки раскололи команду американских дипломатов. Делегацию, которая косвенно участвует в консультациях в Вене между «пятёркой» посредников (Россия, Китай, Франция, ФРГ и Британия) и Ираном, покинули несколько человек. Причиной, по неофициальным данным, стала излишняя мягкость к Исламской Республике со стороны администрации Джо Байдена. Это устраивает далеко не всех в Госдепе.
О том, что внутри американской делегации назрел серьёзный раскол,
Официально Госдепартамент говорит об обычных кадровых перестановках в команде, которую возглавляет спецпредставитель дипведомства по иранскому досье Роберт Малли. Однако, по словам собеседников Wall Street Journal, дипломаты отказались от работы на этом направлении в знак протеста против непропорционально мягкого подхода Белого дома. Их неприятно удивило нежелание администрации Байдена ужесточать санкции в отношении Исламской Республики и равнодушие к тому, что иранские официальные лица пытаются тянуть время. Другой источник напряжённости — это вопрос о том, следует ли взыскать с Тегерана за отказ сотрудничать с МАГАТАЭ в прошлом году и допустить наблюдателей на ряд объектов.
Тест на единство
Когда в начале минувшего года госсекретарь США Энтони Блинкен начал формировать команду переговорщиков по Ирану, среди его условий,
Разногласия между членами переговорной команды начались с лета, когда на смену администрации президента-реформиста Хасана Рухани пришёл кабмин Эбрахима Раиси. Новый глава исполнительной власти считается представителем жёсткой линии. На этом фоне наиболее острые симптомы поляризации появились
Прямые переговоры
Нынешние разногласия выглядят особенно опасно в свете того, что, как
То, что ситуация вынудила Вашингтон пойти на значительные уступки Тегерану, свидетельствует готовность последнего приступить к прямым переговорам с американцами. Такую идею
Если в ходе переговорного процесса мы дойдём до того, что для достижения хорошего соглашения с твёрдыми гарантиями потребуется определённый уровень переговоров с США, мы не будем игнорировать это в нашем рабочем графике, — пояснил глава дипломатического ведомства.
До настоящего времени косвенные консультации между США и Ираном проходили при посредничестве, которое оказывали политический директор внешнеполитической службы Евросоюза Энрике Мора или представители других стран, вовлечённых в венские переговоры. Изменение параметров диалога будет свидетельствовать о приближении сделки. Однако её содержание, по-видимому, устроит далеко не всех: это касается как ближневосточных столиц, так и различных представителей американского дипкорпуса.