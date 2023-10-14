Израиль отомстил за нападение ХАМАС на участников фестиваля Nature Party ЦАХАЛ сообщила о гибели координатора нападения на фестиваль Nature Party

Фото: Pacific Press/ZUMAPRESS/Global Look Press

Глава воздушной системы ХАМАС и координатор нападения на фестиваль Nature Party Абу Мерада нейтрализован, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Кроме него были ликвидированы десятки бойцов элитного подразделения «Нухба». Как уточняется, все они были уничтожены во время авиаудара.

Истребители ЦАХАЛ атаковали оперативный штаб террористов ХАМАС, который использовался для организации воздушных операций. Во время атаки был убит Абу Мерада, занимавший должность главы Воздушной системы ХАМАС в секторе Газа и принимавший участие в организации кровавой атаки в субботу, — говорится в сообщении.

Бойцы палестинского движения ХАМАС напали на участников фестиваля Nature Party в прошлую субботу, 7 октября. В результате атаки погибли не менее 260 человек, некоторые участники мероприятия были взяты в заложники.

Ранее стало известно, что члены ХАМАС застрелили на фестивале уроженца Челябинской области Давида Лысцова. Как рассказала его сестра, вооруженные палестинцы ворвались на фестиваль и открыли огонь. Мужчина, работавший на мероприятии охранником, пытался вывезти коллег на машине и был убит, остальные выжили.

Кроме того, портал Business Class передает о гибели четверых граждан Израиля, родившихся в Пермской области. Речь идет о двух мужчинах в возрасте до 30 лет и двух женщинах 37 и 59 лет. Назвать имена убитых источник отказался.